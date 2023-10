Dalma Maradona sobre la serie La hija de Dios: "Es sobre el amor entre un papá y una hija"

Decir Dalma y Giannina nos remonta sí o sí a decir el apellido Maradona. Es que sin dudas que son “las hijas de” más conocidas del mundo, como lo fue su papá.

Diego Armando Maradona tuvo una vida atravesada por el fútbol, pero con varias aristas reconocidas mundialmente, incluidas la de ser papá. Este lado, quizás el más tierno y puede que uno de los menos conocidos, será narrado a lo largo de tres capítulos en la serie “La hija de Dios”.

Narrada por Dalma Maradona, con la participación de figuras mundiales como Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga, Fernando Signorini y sus colegas en Nápoles, y bajo la dirección de Lorena Muñoz, esta serie estrenará el próximo 26 de octubre a través de la plataforma de HBO Max.

En un junket de prensa virtual, Dalma Maradona y Lorena Muñoz dialogaron sobre el Diego, sobre su vida, sobre diferentes facetas que tuvo el astro del fútbol y MDZ dijo presente.

- ¿Cómo fue la selección de qué contar? ¿Y por qué tres capítulos nada más?

- Lorena Muñoz (LM): Tres capítulos porque sí, porque había que poner un marco y pensar en realidad en una forma de contarlo. La serie tiene que ver con esto que decía Dalma que es la historia de amor entre un padre y una hija y que está enfocado en su punto de vista.

- ¿Cómo se desarrolla la serie?

LM: Es un viaje como introspectivo en realidad, como mezcla de recuerdos y de situaciones muy amorosas familiares desde el punto de vista de ella como protagonista.

Dalma Maradona cuenta y recuerda a Diego como papá.

- ¿Qué creen que diría el Diego si viera el documental?

Dalma Maradona (DM): - Me baso en que pudo ver la obra de teatro y que lo primero que me preguntó cuando le dije que tenía esa idea me dijo “pero vas a hablar bien de mí”. Lo único que quiero hacer es hablar bien de vos y hacerme este regalo desde el amor que te tengo. Me acuerdo que estaba muy emocionado el día de la obra y creo que acá le hubiera pasado lo mismo porque surge desde el mismo lugar, desde este amor absoluto y que cuanto más personas conozco, más lo amo, más lo respeto y más lo extraño.

- ¿Cómo elegiste qué contar de tu papá?

DM: - Me pasaba que cuando decidimos contar esta historia, tanto Lore como Axel me dieron el permiso a mí de poder contar lo que yo quería contar y si bien yo siempre tuve la oportunidad de poder hablar con mi papá, de decir las cosas que me gustaban, las que no, él siempre me escuchaba. Este documental lo siento como un regalo desde el amor para él, para mí y para toda la gente que tenga ganas de ver una historia de un papá con una hija.

- ¿Qué sentís del amor de todos por tu papá?

DM: “Muchos niños que no lo vieron jugar, que ahora tienen tres o cuatro años y tienen este amor que pasó de generación en generación. Es muy fuerte ver eso y me parece que lo que lo hace trascender es que va más allá de lo futbolístico. Desde que mi papá tomó la decisión de ir a un lugar, a un equipo al que nadie quería ir porque eran los marginados como Napoli habla de él. Él lo explicó en su momento dijo “a mí me dieron un cheque en blanco y me dijeron cuando quiero ganar y a qué equipo quiero ir, pero yo ya había dado mi palabra de que iría al Napoli y les dije que los iba a sacar campeones”. Se armó su equipo y pudo lograr ese sueño h me parece que lo que ellos valoran es esto, más allá del que los ha sacado campeones. Entonces ellos dicen como nos puso en el mapa, nos empezaron a respetar, jugábamos contra los más poderosos y ganábamos y por eso nos respetaban. Y al día de hoy nos reconocen por todo lo que él dio más allá del fútbol. Me encontré con gente que me dijo “tu papá me dio una profesión”, “tu papá me dio la alegría en mi vida”. Son cosas que me parece que van mucho más allá del fútbol y por eso la gente cuando la nombras, llora, se arrodilla, hace demostraciones de amor, de una locura extrema. Uno de los lugares en donde más recuerdos tienen Diego y Dalma Maradona: el palco en la Bombonera.

- ¿Cómo fue revisar el archivo y los recuerditos?

LM: A mí me me emocionó muchísimo el archivo porque es un archivo único y inédito. Yo había visto algunos documentales de Diego y había visto bastante archivo y Dalma nos contaba siempre. Yo digo siempre que Claudia es la primera documentalista porque tuvo un registro muy minucioso a tal punto de recortar el nombre “Maradona” de todos los diarios y todos los lugares donde salía. Así que a mí me emociona mucho verlo a él con ese amor hacia sus hijas. Me conmueve mucho él como papá, que en realidad es como otro punto de vista muy distinto y que es el punto de vista que buscamos en esta serie documental.

DM: A mí obviamente el archivo me encanta y no lo he visto todo entero. Si te soy sincera en lo que me pasa, que con este archivo que se eligió, que como dice Lore, me da mucha ternura y mucho amor verlo a él en ese rol de padre, me hizo darme cuenta un montón de veces que yo decía “bueno, capaz este tipo no pudo estar en tal cumpleaños por el trabajo, por no sé qué” y es ver mis cumpleaños y está en todos, no sé cómo hacía, pero estaba. Dalma de pequeña con Diego sentado en una palota.

- ¿Cuándo te diste cuenta lo que él generaba?

DM: Me pasaba que se hablaba tanto de mi papá, de lo bueno, de lo malo, pero no podía comprobar esa historia y después encontrarme con esa misma persona diciéndome “sí es verdad que tu papá peleaba el sueldo de todos los juveniles” por ejemplo. No hay nada que me pueda dar más orgullo que eso.

No te sabría decir un momento exacto, pero sí me daba cuenta que me llevaba al colegio y la gente se quedaba mirando o que íbamos a comer y era imposible porque se llenaba el lugar y nos teníamos que ir. Capaz más cuando volvió a Boca y lo pude ver jugar, que yo era muy chica y la gente medio que me quería explicar quién era mi papá. Y ya de grande obviamente me di cuenta todo lo que él genera, generaba, y va a seguir generando.