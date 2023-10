Por qué Luli Fernández decidió borrarse los tatuajes

Por lo general, los tatuajes tienen un significado especial, aunque también representan un momento específico en la vida de cada quien y ese significado puede no mantenerse en el tiempo. Eso le pasó a Luli Fernández.



Sucede que la panelista televisiva tomó una decisión con respecto a los diseños que lleva en la piel: borrarlos. Así lo mostró en unas historias de Instagram que compartió para sus seguidores y fans.

Luli Fernández decidió borrarse los tatuajes. Foto: @lulifernandezok.



“Primera sesión adentro. Se los adelanté hace algunas semanas. Empiezo a sacarme muchos de mis tatuajes”, escribió Luli Fernández con una foto en la que se puede ver cómo se va borrando una frase que llevaba en el antebrazo.



Con respecto a los motivos que la impulsaron a tomar esta decisión, Luli Fernández fue clara y contundente. “Me los quito porque ya no los quiero. No me representan en esta etapa de mi vida”, explicó.



“Por fin la tecnología está para que la piel quede perfecta”, comentó luego la panelista de televisión, quien valoró que en la actualidad exista la posibilidad de revertir decisiones como la de tatuarse.

Luli Fernández mostró el proceso con el cual se está borrando los tatuajes. Foto: @lulifernandezok.



“¿Duele? Sí, duele un poco) podés ponerte anestesia local, si querés), pero el deseo de transitarlo y la convicción de querer hacerlo supera ampliamente el dolor de la sesión”, agregó Luli Fernández en otra historia de Instagram.



Por último, la modelo y panelista contó cuánto tiempo lleva el proceso y cada cuánto debe realizárselo. “Las sesiones son cada dos meses. ¿Quieren que les vaya mostrando el proceso?”, concluyó.