Nicki Nicole habló de su relación con Peso Pluma y desató un escándalo

Desde hace un tiempo circulan rumores de que Peso Pluma y Nicki Nicole mantienen una relación. Los románticos comentarios del cantante mexicano en las publicaciones de la artista argentina, además de fotos y videos juntos en distintos lugares dejaron en evidencia un posible vínculo amoroso entre ambos.

Es más: en los MTV VMA's de este año, Peso Pluma reveló en una breve entrevista que "tiene novia" y se mostró muy comprometido con esa "relación". Pero en las últimas horas apareció un video en Twitter (X) de Nicki Nicole hablando en el podcast Molusco TV donde comparó al artista mexicano con un perro y además afirmó que mantiene con él una amistad.

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Premios Billboard el pasado jueves 5 de octubre. Créditos: Instagram Billboard.

Todo comenzó cuando el entrevistador le consultó a la intérprete de qué le pasa conmigo? si estaba cansada de que le hablaran de Peso Pluma. "No, no me molesta, pero imaginate si vos todos los días salís con un perro, nadie te va a preguntar porqué todos los días salís con un perro, es como que es normal", respondió Nicki Nicole.

Y aclaró: "No estoy diciendo que seas un perro (Peso Pluma), es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero. Nosotros vamos juntos para todos lados, nos estamos conociendo". Luego, habló sobre el vínculo que tiene con Peso Pluma: "La realidad es que somos amigos, está todo piola, no hay leyes ni nada".

Mirá lo que dijo Nicki Nicole sobre Peso Pluma

El video se volvió viral en cuestión de minutos y varias personas empezaron a cancelar a la artista por sus comentarios. Por todas las críticas que recibió, la cantante tuvo que salir a explicar en Twitter (X) (@Nicki_Nicole19) sus dichos en el podcast.

"Gente no saquen todo de contexto, sólo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quieroooo", expresó Nicki Nicole en la red social.

También Peso Pluma defendió a la cantante en Twitter (X) (@_PesoPluma): "Sólo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado".