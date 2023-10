Maria Becerra tocará en el estadio de River Plate: cuándo y venta de entradas

El 27 junio de 2023, María Becerra cantó por primera vez en vivo su hit “Corazón vacío”, que hoy tiene más de 225 millones de streams en plataformas. En esa ocasión tan especial, la cantante anunció que se empezaba a preparar para un show muy grande, un antes y un después en su carrera. Los fans empezaron a lanzar sus teorías sobre dónde sería…y en cuestión de unos segundos se armó un coro que cantaba “River, River”.

María les respondió con una pregunta: “Si hago un River ¿Ustedes van?";. Hoy las elucubraciones llegaron a su fin. María Becerra confirma su debut en el mítico Estadio River Plate para el sábado 23 de marzo de 2024, con producción de DF Entertainment y presentado por Flow.

El anuncio de este show de consagración la encuentra en lo más alto de su trayectoria, nominada en cuatro categorías a los Latin Grammy y habiendo superado los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y las 2.9 mil millones de visitas en YouTube. La nena de Argentina promete un recorrido muy especial por todo su repertorio así como sorpresas y materiales nuevos en un

show como nunca antes la hemos visto.

Mirá el video de María Becerra anunciando su show en el estadio de River Plate

La preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia empieza el martes 17 de octubre a las 10 am y se extenderá por 24 horas o hasta agotar stock. La venta general comenzará el miércoles 18 de octubre a las 10 am. En ambas oportunidades, la única plataforma oficial para comprar entradas será All Access. Desde la app Mi Personal, disfrutás de un 15% de descuento, descargando el código. Además los clientes Banco Patagonia tendrán 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta.

A esta altura, María Becerra no necesita introducciones. Con dos discos de estudio e innumerables hits, su figura se ha vuelto absolutamente central e ineludible para cualquier amante de la música urbana. Recientemente fue nominada en cuatro categorías en la 24a edición de los Latin Grammy: “Mejor Interpretación Reggaeton” y “Mejor Canción Urbana” por su éxito “Automático”, producida por Nico Cotton, “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” con “Ojalá” producido por Big One y “Canción del año” por su

colaboración con el cantante malagueño Pablo Alborán en “Amigos”. 2023 también la encontró componiendo “TE CURA” exclusivamente para FAST X, la décima entrega de la saga Fast and Furious, que actualmente supera los 120 millones de reproducciones en las plataformas.

El show en el estadio de River Plate será histórico para María Becerra.

Su primer álbum Animal (2021), con colaboraciones junto a Cazzu, Becky G, Danny Ocean y Tiago PZK, tiene más de 1.3 mil millones de reproducciones en las plataformas, mientras que LA NENA DE ARGENTINA (2022), cuenta con 12 canciones en solitario que terminaron de llevarla a lo más alto: ha superado los mil millones de streams combinados entre Spotify y YouTube.

En ambos trabajos y en sus exitosísimos singles y colaboraciones, como “MIÉNTEME” junto a Tini, “Los del Espacio”, junto a LIT killah, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK, o “El amor de mi vida” junto a Los Ángeles Azules, por nombrar solo algunos, María Becerra se perfiló como una de las artistas que marcan el rumbo en la música urbana a escala global.

María Becerra es una de las artistas del momento.

Versátil, talentosa para una siempre creciente variedad de géneros musicales, carismática y osada, la artista se ganó un lugar central en la escena y en el corazón de millones de fans, y desde ahí hoy se atreve a explorar como nunca.

El show será la oportunidad de ser parte de la gran celebración del momento que atraviesa y de ver qué trama para seguir sorprendiendo.