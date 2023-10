La aclamada obra Transclassical Rock llega al Teatro Independencia

El próximo viernes, a las 21, en el mítico Teatro Independencia, los compositores Lucia Caruso y Pedro H. da Silva, bajo la dirección de Hugo Mariano Peralta, y con la participación de la Orquesta Barroca de Mendoza, se presentará Transclassical Rock.

Directo desde New York la mendocina Lucia Caruso y Pedro H. da Silva llegan a la provincia para presentar su aclamada obra Transclassical Rock, junto a la Orquesta Barroca de Mendoza.

La mendocina Lucía Caruso llega con su exitoso espectáculo.

Este concierto fusiona géneros y estilos como el rock y el pop, pasando por grandes clásicos de The Beatles, Queen, y Radiohead, entre otros.

Cabe destacar que este concierto obtuvo dos postulaciones en los premios GRAMMY 2023 : la primera "Best Arregement", y la segunda "Best Classical solo". Del mismo modo, en su composición de Light and wind and Piano logró una mención en "Best Contemporany Classical Composition".

Las entradas anticipadas ya están a la venta en www.entradaweb.com.ar y en laboletería del Teatro el mismo día del show (3 horas antes del comienzo del espectáculo).