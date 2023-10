La revelación de Wanda Nara sobre su salud y su tratamiento

Hace unos días Wanda Nara sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con un posteo en el que mostró que había llegado a Buenos Aires, luego de varios meses instalada en Turquía junto a Mauro Icardi y su familia.



Si bien la mediática llegó a la Argentina por motivos laborales, lo primero que hizo fue encontrare con su gente más cercana. Así lo mostró en una primera foto en compañía de Zaira Nara.

Wanda Nara, en la Argentina.



No obstante, en las últimas horas, Wanda Nara habló de su enfermedad y del tratamiento que está realizando para enfrentar este difícil momento que no sólo la shockeó a ella, sino a todos en general.



La mediática utilizó un canal de Instagram donde suele conversar activamente con sus seguidores para compartirles detalles significativos sobre su momento actual, en el que está muy enfocada en su salud.



“Estoy bien, pero comparto porque, aunque me gusta siempre mostrar rosas, a veces también estoy así”, escribió Wanda Nara junto a una foto en la que muestra toda la medicación que debe tomar en estos días.

Wanda Nara mostró los medicamentos que tiene que tomar por el tratamiento de su enfermedad.



De este modo, Wanda Nara dejó en claro que continúa enfocada en su tratamiento y en el cuidado de su salud, tema del que no habló todavía en profundidad. Hace unos meses, Ángel de Brito contó que la mediática lo hará cuando lo sienta necesario.



Por otra parte, en otra historia de Instagram, la conductora de Masterchef mostró una foto en la que se ve que Mauro Icardi también llegó a la Argentina para acompañarla en estos días, aprovechando que no hay actividad este fin de semana por la fecha FIFA.