La confesión de La Tora sobre la separación con Nacho

En los últimos días se conoció una ruptura más de las parejas que se formaron en la casa de Gran Hermano: Lucila La Tora y Nacho Castañares decidieron ponerle punto final a su romance y hoy están oficialmente separados.



En ese marco, la joven habló con LAM y contó cómo se fue gestando la decisión. “Ya teníamos pensado blanquearlo el lunes. La decisión la tomamos en unos días. Pensamos que teníamos que decirlo, pero por una cuestión nuestra, porque somos transparentes”, comentó.



Ante la consulta sobre si hubo comentarios que les molestaron e incomodaron, La Tora fue contundente. “Lo que dijeron en un programa era mentira. La realidad es que fuimos una pareja recontra sana, con mucho amor y quedamos en los mejor términos”, aclaró.



En cuanto a los motivos de la separación repentina, dado que nadie lo había visto venir, la ex Gran Hermano explicó: “Por crecimiento personal, más que nada. No iba de la mano con la pareja. Por eso tomamos la decisión”.



Asimismo, La Tora insistió en que no hubo conflictos en la separación, sino más bien cuestiones profesionales que no encajaban con la relación de pareja. “Tenemos muchos proyectos juntos a futuro. Sacando la parte personal, tenemos el lado profesional en común. Tenemos amor y compañerismo el uno por el otro”, remarcó.

La Tora y Nacho están separados.



Por otra parte, en los últimos días había surgido el rumor de que La Tora solía ser muy controladora con Nacho, principalmente por el vínculo de amistad de su ahora ex novio con Julieta Poggio.



“Nos llevamos re bien con Julieta. Son todas cosas que inventaron. Entiendo que lo hagan por un click y lo consiguieron. Pero es mentira. Muy pocas personas se enteraron antes de la separación y Juli fue una de ellas”, cerró.