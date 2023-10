Coti Romero mostró su talento oculto en el Bailando 2023 y sorprendió a todos

Este martes, Coti Romero participó en una nueva edición del Bailando 2023 junto a su bailarín, Jitsu Díaz. La pareja bailó en el certamen chamamé y obtuvieron 20 puntos por parte del jurado.

No obstante, antes de presentarse, Coti le enseñó a la audiencia su destreza en la música. La ex participante de Gran Hermano cantó con el grupo de folclore Los Alonsitos el tema Añoranzas y dejó boquiabiertos a todos con su voz. Además, al final de la canción, la correntina hizo un sapucai.

Mirá cómo cantó Coti en el Bailando 2023

"Lo bien que canta Coti"; "Amo que Coti fue a cantar, al fin se animó, no podía desperdiciar esa voz"; "Estaba haciendo zapping y veo a Coti cantando, LO QUE CANTA ESA MUJER", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter (X) sobre su interpretación.

Sin embargo, muchos en Internet la acusaron de hacer playback: "Ese playback si se puede ver, Coti te pasaste 4 meses cantando esta canción podrías haber aprovechado y hacerla en vivo y no esta versión súper modificada".

La joven estuvo una hora haciendo la previa de su baile en el programa. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

Además de bailar y cantar, la influencer habló sobre su vida amorosa cuando fue consultada por el futbolista Enzo Díaz: "A mí me encanta él, me parece re lindo chico y soy de River. Pero nos empezamos a seguir nada más y ya hay gente que lo empezó a bardear, me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo. No tengo nada con él".

"Me parece re lindo y no sé si tiene pareja. No me metería con alguien que tiene pareja porque después de pasarla tan mal, prefiero que no. Así que prefiero seguir en la mía", agregó la joven.