Barby Silenzi reactivó la guerra con Valeria Aquino por una fea actitud

Barby Silenzi y Valeria Aquino comparten la condición de caminar de la mano con El Polaco y también transformarse en madres de hijas del artista. Esas singularidades las han conectado, indefectiblemente, en una especie de familia ensamblada y compleja.

Empero, ambas supieron protagonizar episodios de confrontación que adquirieron estadío público. Sin embargo, en el último tiempo parecía que regía un alto al fuego entre Silenzi y Aquino, incluso se filtró que habían hallado puntos de acuerdo para encontrarse en algunos eventos familiares.

Esa paz se culminó, se difuminó y regresó la tensión entre las bailarinas. Al menos por lo informado por Juan Etchegoyen, quien aseveró que se reactivó un escenario de guerra, de discrepancias y que el detonante habría sido una actitud de Barby.

El periodista de Mitre Live describió en su ciclo de streaming: "Me han contado en los últimos días que hay un nuevo capítulo en la guerra de Barby Silenzi y Valeria Aquino. Después de que se hablara de la separación de Barby y El Polaco, hablé con una persona que me contó detalles sobre lo que sería un posible nuevo capítulo entre ellas".

Y así el comunicador señaló el accionar exacto que prendió fuego de esta bomba: "Lo que sucedió fue que Barby Silenzi celebró el cumpleaños de su hija Elena y me enteré de que no invitó a la madre de una de las hijas de El Polaco. Claro está, me estoy refiriendo a Valeria Aquino”.

Otra batalla entre Silenzi y Aquino.

En pos de reafirmar su información, Etchegoyen redobló la apuesta y soltó: “Tengo confirmadísimo que no la invitó a Valeria. Lo extraño fue que, cuando fue al revés, cuando fue el cumpleaños de Alma, la nena de Valeria y de El Polaco, Barby sí fue. Esto marca algo. ¿Estamos en presencia de un nuevo capítulo de esta guerra histórica en el espectáculo?".