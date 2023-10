La categórica opinión de Ángel de Brito sobre el romance de Fátima Florez y Javier Milei

Este sábado Mirtha Legrand regresó a la televisión argentina. Luego de muchos meses de negociaciones, finalmente La Chiqui regresó a su tradicional programa que ya está cumpliendo 55 años al aire de la pantalla chica.

Para semejante regreso, sus invitados fueron muy especiales: la humorista Fátima Florez y el candidato a Presidente de la Nación, Javier Milei. Esta fue la primera vez que se mostraron juntos en público y por eso fue uno de los momentos más esperados por la audiencia que acompañó y logró que el ciclo fuera lo más visto del día sábado, alcanzando los 12,2 puntos de rating.

Milei, Legrand y Florez.

Como era de esperarse, y tras las repercusiones de la visita de la pareja al ciclo de La Chiqui, Ángel de Brito dio su opinión sobre lo que piensa del romance entre la humorista y el candidato a presidente por La Libertad Avanza.

"Yo vi todo el programa de Mirtha, obviamente por Chiquita y porque era interesante verlos a los dos juntos. Lo único que me generó es desconfianza", expresó el conductor de LAM (América TV), poniendo en duda el romance.

"No les creo nada. No creo la pareja, nada. Hasta acá me la había creído todo, ahora no me cierra nada. No les creo nada", concluyó categórico.