Rendido a los pies de Argentina, Rels B dio un inolvidable show ante 20 mil personas

Pasadas las 21.40 y ante un Hipódromo de Palermo repleto, Rels B apareció en escena para comenzar un espectáculo que tuvo 30 canciones intercalando canciones de sus inicios, éxitos actuales y desamores hechos melodías.

Afrolova fue la canción elegida para darle comienzo al espectáculo que sorprendió con una imponente puesta de luces, un impactante escenario -fue el mismo utilizado para el Festival EQUAL de Spotify Argentina- y una gran presencia de fuego, humo y fuegos artificiales.

Rels B demostró a lo largo de casi dos horas de show la emoción de estar tocando en Argentina y resaltó, también a lo largo de varias oportunidades la fidelidad, euforia y particularidad del público. “No hay nada como el publico argentino, es un placer cantar aquí, Buenos Aires”, dijo el español de 29 años que finaliza su gira por el país luego de también haber tocado en Mendoza y Córdoba.

El cantante y compositor de Mallorca es uno de los artistas más populares y talentosos de la nueva generación logrando un pico de popularidad con su hit mundial "Cómo dormiste?". Esta canción, que fue la quinta del recital en el Hipódromo de Palermo, marcó un antes y un después en la carrera de Rels B. El material tuvo un videoclip en el que participó Lali y que alcanzó el puesto número 22 de Spotify con más de 18 millones de oyentes mensuales y siendo uno de los tracks más escuchados de Latinoamérica.

Rels B cantó a lo largo de casi dos horas.

El recital tuvo varios matices y momentos destacados entre los que sobresalió la participación de Nicki Nicole. La trapera rosarina dijo presente para acompañar al español en "Qué le pasa conmigo?", canción que sacaron juntos hace 5 meses y que ya cuenta con casi 35 millones de reproducciones en YouTube.

Rels B se caracteriza por su particular y potente voz que sobresalió cantando tres canciones a capella (Dime cuántas veces, No te imaginas y La última canción).

Otro punto destacado de la noche fue cuando subió al escenario Alex, un niño que estaba en el público y que "cantó todas las canciónes. Gracias por tomarte el tiempo de venir", le dijo Rels B antes de hacerlo cantar juntos "Shorty que te vaya bn".

Rels B agotó las entradas del Hipódromo de Palermo.

Poco a poco el show iba acercándose al final y la emoción del cantante afloraba sin cansarse de repetir su amor por Argentina. "Me la estoy pasando como un niño pequeño, espero estar a la altura porque estaba muy nervioso antes de salir", dijo además de elogiar a los argentinos diciendo que "hay una genética impresionante en Buenos Aires, me he cansado de ver gente guapa", generando el delirio de las más de 20 mil almas presentes.

"Lejos de ti" y "Un verano en Mallorca" anticipaban el final del espectáculo y la alegría del español que está a tres fechas de terminar su extensa gira que lleva más de dos años y medio. Tras su paso por Mendoza y Córdoba, Rels B se despidió de Argentina con su show en el Hipódromo de Palermo.

"A mí", "Sonríe" y "Lo que hay por aquí" fueron las canciones finales para un show impactante que terminó con un cielo iluminado de luces y fuegos artificiales mientras Rels B registraba el momento con su teléfono celular y le agradecía, visiblemente emocionado y con la bandera celeste y blanca en su mano, al público argentino.