Qué recibió de regalo Noelia Marzol al cumplir 4 años de novia

Es una historia de amor típica de cuentos. Él futbolista y ella una bailarina reconocida. Ramiro Arias era uno de los tantos enamanados de Noelia Marzol, a tal punto que era su amor platónico. Luego de que él fuera a ver su espectáculo mega exitoso, Sex, todo cambió para ambos.

A partir de allí nada fue igual, ya que aquello que parecía inalcanzable se convirtió en algo real y profundo que, en estos días, celebró sus 4 años de una familia feliz y muy enamorada.

Noelia Marzol y Ramiro Arias junto a sus hijos, Donatello y Alfonsina

Fue amor a primera vista que se consolidó mucho más con la llegada de Donatello, a mediados de mayo de 2021, pero fue completo con el naciemiento de la más pequeña de la familia, Alfonsina (9 meses).

Y en estos días, Noelia Marzol y Ramiro Arias festejaron sus cuatro años juntos. El exfutbolista siempre muy atento, sorprendió a la bailarina con un romántico regalo que ella, agradecida, compartió a través de sus historias de Instagram con sus más de 2.4 millones de seguidores.

Ramiro Airas le obsequió a Noelia Marzol una preciosa caja de trufas de la marca top de chocolates Vasalissa que, además de ser riquísimos, son muy bellos. En esta oportunidad, eligió manjares dulces de chocolate negro y blanco rellenos; decorados con polvitos y granas de colores.

“Me estaba yendo a trabajar y al salir de casa me entrega esto... Amaría compartirles, pero no sé si al finalizar el día va a quedar alguno...”, expresó la modelo muy agradecida con su marido por su romántico gesto en un día tan especial para ambos.

El regalo de Ramiro Arias a Noelia Marzol por sus 4 años juntos

Sin embargo, no todo es color de rosa para la pareja feliz, debido a que entre las fotos que compartió la mamá de Donatello y Alfonsina en la red social, filtró una infidencia por parte de su marid: “Ramiro suspendió nuestro casamiento un día antes de casarnos, embarazada, con el vestido que no me iba a entrar en otro momento, llamar a todos los invitados".

"Suspender lo contratado y todo por un partido de fútbol en Rosario. Un par de horas antes me dice que no lo puede suspender y me agarro el ataque#. Pero por suerte, días más tarde, concretaron la ceremonia y desde fines de 2021, son un matrimonio lleno de felicidad y muy querido por sus fanáticos.