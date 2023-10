Por qué Alejandro Fantino rechazó meterse en política

En medio del clima electoral, Alejandro Fantino reveló que alguna vez tuvo una importante propuesta para dedicarse a la política, pero la terminó rechazando por un motivo muy llamativo y particular.



El conductor debutó en la pantalla de Canal 9 al frente del programa La Última Cena. Allí, habló con el cantautor sobre las próximas elecciones del 22 de octubre en las que se elegirá al próximo Presidente de la Argentina.

Alejandro Fantino contó que estuvo cerca de dedicarse a la política. Foto: captura de TV.



En ese marco, el Paz Martínez confesó que en varias oportunidades recibió la propuesta de asumir un cargo político, pero que rechazó de manera tajante. “La ideología es estática. Es como si te hubieras puesto un corset. No creo en las ideologías, prefiero creer en las ideas. Nos estamos adaptando todo el tiempo mientras vivimos. Entiendo que los políticos se manejan de otra manera. Los políticos tienen otro modo de ser”, explicó el cantante.



“Muchas veces me propusieron entrar en la política. Muchísimas veces”, agregó el Paz Martínez. “¿Y, hermano? ¿No?”, repreguntó Alejandro Fantino. “No, no existe. Para eso tenés que tener condiciones. Y yo no las tengo”, contestó.



“¿Qué sabés? No sabés los votos que podés llegar a tener. Solamente de los fanáticos”, acotó en ese momento Ana Acosta. “No. ¿Y sabés por qué? Porque amo profundamente lo que hago. Es muy complicado ser político”, explicó el Paz Martínez.

Alejandro Fantino habló de la propuesta que recibió para dedicarse a la política. Foto: captura de TV.



En ese contexto de charla, Alejandro Fantino sorprendió al revelar que él estuvo muy cerca de cambiar su vida y dedicarse a la política. “Yo estuve a cinco minutos de decir que sí y ser candidato a gobernador de Santa Fe”, contó.



“Agarré el auto, me fui para Tigre, llegué a mi casa, abracé a mi esposa, me fui a dormir y cuando la vi durmiendo al lado dije: ‘Ni en pedo’”, agregó el conductor. “Metés la mano en la política y la sacás mil años más vieja. Como la de El Señor de los Anillos, que se vuelve polvo”, concluyó.