Las despiadadas burlas a Daniela Celis por usar frases hechas en un TikTok

Sonríe a más no poder. Tras el shock inicial de semejante noticia, Daniela Celis disfruta a pleno este estadío de su embarazo, que ya transita por los cinco meses, de mellizos que cambiará su vida para siempre y la de Thiago Medina, su pareja que encontró en Gran Hermano.

La oriunda de Moreno vive en un presente cálido, con todas las emociones de convertirse en madre primeriza a un joven edad y encima con el reto de gestar a dos bebés en su pancita, lo que significa toda una aventura y un dosis mayor de dificultades.

En ese contexto soleado, Daniela recibió otra buena noticia, que refiere a la recuperación de su cuenta oficial de Instagram, una problemática que la sumió en cierta desesperación durante varias semanas. Movilizada por esa novedad, Celis decidió armar un mensaje filmado.

La morocha se plantó delante de su celular, prendió la luz blanca típica de los influencers, y se acomodó en el interior de su casa para hablarle a sus seguidores sobre las emociones que se apoderaron de su interior por volver a tener el control de su perfil digital.

Con un lenguaje corporal de alegría, Daniela expresó: “Entiendo que todo lo que pasa pasa por algo, que todo vuelve a empezar. Creé esta cuenta ayer, y la volvieron a cerrar y la recuperé hace poquito. Sé que muchos me quisieron seguir y no pudieron seguirme en esta cuenta porque no estaba, pero ahora vuelve a estar”.

En la continuidad de su alocución, la pareja de Thiago Medina agregó: “Entiendo que cuando se cierra una puerta se abren otras dos, que todo lo que pasa pasa por algo, y si en la vida nos ponen obstáculo o piedras en el camino, eso es para los valientes, para los que los pueden pasar”.

Daniela recibió una montaña de burlas.

Un contenido típico para redes sociales. Claro que no imaginó jamás que le caería una catarata de burlas en su TikTok. Resulta que muchos seguidores focalizaron en los refranes que utilizó Daniela y la descuartizaron con comentarios como: “Juntó todas las frases hechas que conocía y las puso en una sola oración”, “No decía nada”, “Más vale turco perdido que pájaro volando en cancha de bocha”, “Cuando vas a rendir sin saber nada”.