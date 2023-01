Silvia Kutika protagoniza El cuarto de Verónica, la obra de terror que revoluciona la temporada

Silvia Kutika se llevó una de las primeras ovaciones de la temporada de Mar del Plata por su papel arrollador en "El cuarto de Verónica", un thriller psicológico teatral que, como sucede con el cine, mantiene al público inmóvil en la platea. En diálogo con MDZ, contó los desafíos que le genera encabezar este proyecto.

"Me plantea desde lo físico algo muy exigente, y desde lo más íntimo también, porque tiene una gran oscuridad y siempre me gustó contar a los seres humanos en sus miserias, bucear en la psicología y las emociones", contó la reconocida actriz, sobre la obra que fue un éxito sin precedentes en Broadway a principios de la década de los 70 y luego se representó en Londres hasta convertirse en un clásico del género.

Sobre la puesta, Silvia Kutika dio a conocer que "contamos con un material alucinante, una base espectacular, y con una buena dirección (de Virginia Magnano) que lo hizo todo más fácil".

El elenco que se completa con Fabio Aste, Fernanda Provenzano y Adrián Lázare, emprendió "un camino colectivo para pensar desde dónde contar la obra en el cual entendimos pronto que donde más teníamos que hacer hincapié era en los silencios, en las miradas". "Hay un montón de miradas cómplices que cuentan un montón", completó.

Silvia Kutika protagoniza esta obra junto a Fabio Aste, Fernanda Provenzano y Adrián Lázare.

"Nosotros desde el escenario tenemos absoluta conciencia de la tensión que se está generando en el espectador. Al principio hay como momentitos de algunas risa, pero son risas nerviosas, y a medida que la obra va transcurriendo vos decís 'ahora no puede suceder nada más' y 'no puede dar otro vuelco', pero lo da. El autor sigue proponiendo apretar las clavijas hasta que parece que no das más y el aplauso del final lo descomprime todo. Llegamos con un gran cansancio aunque también con la sensacion de que se redondeó la historia", sostuvo Kutika, quien cree que es una obra ideal para "personas entre 30 y 60 o 70 años; para todos los que quieran sorprenderse".

En relación con el clímax del final de la historia, graficó que "este personaje me deja la cabeza partida por la mitad", en lo que considera una sensación compartida: "A los cuatro nos pasa lo mismo en cada función, no es algo que puedas hacer en piloto automático, te atraviesa de pincipio a fin".

La artista conserva entre su vestuario una pieza muy especial, a la que considera su talismán: "Al principio de la obra tengo un pañuelo que era de mi papá, que ya no está, y eso me ayudó a terminar de componer el personaje, a tener mejor las manos y a jugar mucho más con la postura. Lo llevo en mi cartera cada vez que viajo y es muy especial", reveló.

Silvia Kutika sube a escena del Radio City Roxy, en Mar del Plata, todos los lunes y martes de enero.

La obra hizo su debut en la temporada marplatense el lunes 2 de enero en la sala Melany del centro de arte Radio City Roxy Melany, ubicado en San Luis 1750, y programó funciones todos los lunes y martes de enero y febrero en el mismo espacio teatral.

El espectáculo escrito por Ira Levin, maestro del suspenso y el terror y creador de "El bebé de Rosemary”, también estará los miércoles de enero y febrero a las 21 horas en el Teatro Metropolitan Sura, de la Avenida Corrientes en Capital Federal. Y los jueves, viernes, sábados y domingos por distintos escenarios de la costa argentina.

La acción transcurre en Boston donde Susan, una joven de 20 años es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de Susan con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Allí comienza esta intrigante pesadilla teatral con un final inesperado.