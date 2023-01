Stefi Roitman y Marlene Rodríguez contaron cómo es su relación tras los rumores de pelea

Hace unos días estalló una bomba en el clan Montaner: el periodista Juan Etchegoyen reveló que Stefi Roitman y Marlene Rodríguez no se llevan para nada bien y la relación está cada vez más tensa.



“Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi y Marlene hay tensión. Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo: ‘Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, contó el conductor de Mitre Live.



Para terminar con las especulaciones, Stefi Roitman entendió que debía salir a hablar. Por eso, brindó una entrevista a Perros de la Calle para desmentir la mala onda con su suegra. “Ya me parece demasiado, no sé cuán interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia”, expresó.

Stefi Roitman, junto a Ricky Montaner, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez.



“Se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor de lo que me llevo con la familia de mi marido”, aclaró Stefi Roitman en Perros de la Calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Radio Urbana.



“Me contengo mucho. Me encantaría responder, pero después lo que primero dicen es: ‘Stefi respondió’”, explicó la influencer argentina sobre las razones por las que prefirió el silencio hasta ahora.



Asimismo, también salió a hablar del tema la otra protagonista de la polémica: Marlene Rodríguez, la esposa de Ricardo Montaner y suegra de Stefi Roitman. En ese sentido, aclaró también cómo es su vínculo con su nuera.

Stefi Roitman y Marlene Rodríguez.



“No hay manera de que alguien la reciba mal. Leí que decían que nos llevábamos mal y Dios quiera que nunca pase eso. ¡Qué vaina tan horrenda!”, dijo la esposa de Ricardo Montaner para aclarar la cuestión.



“No es cierto lo que dicen. Ella es muy linda y la realidad es que si yo fuera mala con ella sería una mierda. Porque ella no se lo merece en absoluto”, agregó Marlene Rodríguez, para despejar los rumores.