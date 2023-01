Se filtró el chat de la escandalosa pelea de Paula Chaves y la dueña de la casa que alquiló en Córdoba

Paula Chaves se encuentra en Córdoba para afrontar la temporada teatral de verano. Es por eso que alquiló una casa junto a su marido Pedro Alfonso, y allí se instaló para cumplir con las distintas funciones. Sin embargo, la actriz tuvo un problema con la dueña del hogar que aseguró que le iba a mandar a la guardia del barrio privado.

Es sabido que Paula Chaves es una persona que adora a los animales y siempre está predispuesta a dar una mano en lo que pueda. Tan es así que en varias oportunidades usó su cuenta de Instagram para interiorizarse en conflictos de este estilo.

En esta oportunidad, el conflicto se dio cuando la actriz se topó con un perro abandonado. Ante esta situación, ella no pudo hacer más que darle de comer, cuidarlo y comenzar a buscarle hogar a través de sus redes sociales. Pero esto causó un efecto contrario.

Sucede que al hacerlo público, se enteró la dueña de la casa en la que se encuentra y le solicitó que se deshaga del perro ya que en el contrato firmado ellos acordaron que no se permitían mascotas en la propiedad.

"No la pudo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor", escribió junto a una foto del perro con la intención de que alguno de sus seguidores se pudiera hacer cargo.

La exposición le causó que la dueña se enterara de lo que estaba ocurriendo y le comenzó a reclamar haciendo alusión a que no podía estar pasando eso: "Paula ahí me acaban de pasar esto. Mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro".

Además, la dueña acusó a Paula Chaves de incumplir con las normas que había puesto: "Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé, Paula. Es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle".

Ante la negativa y la imposibilidad de tenerla en la casa que se encuentra alquilando, siguió pidiendo por alguien que pudiera hacerse cargo: “Alguien de Carlos Paz me puede ayudar dando tránsito. Es hasta que consiga una familia”.