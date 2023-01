Nicole Neumann reveló la fecha de su casamiento y contó qué le pidieron sus hijas

Nicole Neumann viene de anunciar una de las noticias más felices de los últimos años de su vida: después de más de un año y medio de relación, la modelo anunció que contraerá matrimonio con su pareja Manu Urcera. Sin dudas, hoy vive un momento ideal.

Recientemente Nicole brindó una entrevista con el programa Socios del espectáculo de Eltrece, en el cual más allá de contar algunos detalles íntimos de la propuesta también confesó cómo tomaron sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna esta grata noticia.

"Estoy disfrutando, vacaciones al fin, siempre con alguna cosita de trabajo pero acá estamos", comenzó explicando Neumann en la charla que tuvo delante de las cámaras de Eltrece.

"Fue ayer (por el día jueves), y todavía estoy en shock. No lo veía venir para nada, fue una mega sorpresa. Era justo el aniversario de mis suegros y estábamos todos engañados de que era una comida que organizaron mis suegros para el aniversario e íbamos con esa idea. Nunca me lo habría imaginado, lo armó muy bien", confesó.

Luego Nicole relató la situación de la propuesta: "Fuimos nosotros solos primero. Me bajaron de la camioneta y me vendaron los ojos, y yo decía 'no pero yo no soy la agasajada', y le gritaba a Manu 'gordi, avisales que yo no soy' (risas). Y con eso me llevaron engañada. Cuando me descubrieron los ojos había anillo, propuesta, todo un atardecer espectacular y divino".

Sobre la fecha de casamiento, si bien todavía no pautaron un día en el calendario ya se especula sobre la posible agenda para la gran celebración: "Hoy estuvimos todos hablando de que va a ser a finales de este año, pero la fecha concreta no la pusimos. Tenemos que ver con las carreras porque Manu corre todos los fines de semana y es un tema. Vamos a ir viéndolo".

Nicole Neumann y sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, junto a Manu Urcera.

A modo de resumen, Nicole subrayó el hecho de que esta es una gran forma de arrancar el 2023 aunque no dejó de acordarse de sus niñas, que actualmente no están junto a ella pero que de todas formas logró transmitirles la noticia: “Fue una increíble manera de arrancar el año. Me faltaron mis gorditas, pero igual ayer estuvieron por videollamada”, aclaró.

"(Mis hijas) lloraban, me decían que quieren traer los anillos... estaban felices. Siempre me decían 'Mamá, queremos que te cases porque nunca fuimos a un casamiento' (risas)", concluyó la modelo.