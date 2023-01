Emocionada, Florencia Peña confesó cuántas funciones harán de Casados con hijos

Casados con hijos es uno de los grandes éxitos a nivel de obras teatrales que se vienen desarrollando por estos días. Después de 17 años, el elenco original se volvió a reunir después del exitazo que resultó allá por los años 2005 y 2006, y es la gran novedad con sus presentaciones en el Gran Rex.

El público lo pedía y finalmente se logró: Florencia Peña, Guillermo Francella, Darío y Luisana Lopilato y Marcelo De Bellis volvieron a encarnar a sus famosos personajes para darle vida nuevamente a una de las comedias más exitosas.

La obra se estrenó el pasado jueves 5 de enero, con más de dos cuadras de cola que llegaban casi hasta el Obelisco, esperando el debut teatral. Las 3200 butacas se llenaron por completo, y de hecho varias de las funciones de los próximos días se prevé un lleno.

Con todo lo que significó dicho estreno y el furor que se despertó con este esperado regreso, Flor Peña habló de sus primeras sensaciones luego de la primera función y subió un video a sus redes sociales para contar sus sensaciones.

“¡Qué locura vivimos anoche en el estreno de Casados con hijos... He hecho mucho teatro, me he subido muchas veces al escenario, pero lo que vivimos anoche, yo no lo viví nunca en mi vida”, comenzó diciendo Peña, que regresó en su icónico papel de Moni Argento.

“El amor, la alegría, las ganas de vivir esa fiesta que tenía el público. Casados atravesó generaciones pero nosotros hacía 17 años que no hacíamos los personajes... Y fue algo que no les puedo explicar, el amor que sentimos es algo increíble”, agregó.

El regreso de Casados con hijos fue un verdadero éxito en el teatro.

Por último, Flor agradeció a todo el público e invitó a que se sumen a las próximas funciones. “Queríamos agradecerles por este hermoso encuentro que tardó en llegar, que fue difícil lograrlo, pero acá estamos. Así que los esperamos en el Gran Rex: los lunes se ponen a la venta las entradas, estamos poniendo y agregando funciones", dijo.

Y cerró: "Vamos a hacer todas las funciones que nos dé el cuerpo hacer, para que nadie se pierda esta fiesta hermosa. Habilitamos los pullman ahora, que no los íbamos a habilitar, con precios más económicos y que se pueden conseguir las entradas en el teatro. No se pierdan esta fiesta. ¡Gracias, de corazón!”.