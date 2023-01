Las increíbles caras de Mica Viciconte y Poroto Cubero cuando les preguntaron por el casamiento de Nicole Neumann

Nicole Neumann y Manu Urcera finalmente anunciaron su compromiso, luego de un año y ocho meses de relación. Ante esta noticia, era indudable que habría mucha expectativa por conocer la reacción de Fabián Cubero y Mica Viciconte.



Es que el ex futbolista tiene tres hijas con la ex modelo: Allegra, Indiana y Sienna. Hoy, en pareja con Viciconte, con quien tiene a Luca, Cubero no estaba teniendo una buena relación con su ex mujer.



“No, prefiero evitar (la nota) porque estoy en un momento con la familia y amigos. La estoy pasando perfecto, pero es hora de ir a dormir. Está Luca con mi mamá”, contestó Mica ante la pregunta del cronista de LAM.



“No voy a hablar. No me interesa. Cero. No voy a hablar de nada. De última, no es un tema mío, no me interesa”, agregó luego la influencer, ante la insistencia del periodista que la cruzó a la salida de un restaurante en Mar del Plata.



Por su parte, ante la misma consulta, Fabián Cubero se mantuvo en la misma línea que su pareja. “Todo bien. Nos quedamos un par de días más. No tengo nada de qué hablar. Estamos con la familia. Gracias, chau. No tengo ganas de hablar”, respondió Fabián.



Nicole Neumann y Manu Urcera comenzaron su relación hace más de un año y el piloto habló como nunca de su presente con la ex modelo. En ese contexto, respondió con total firmeza y seguridad la pregunta sobre si le gustaría ser papá.

Fanián Cubero, Mica Viciconte, Nicole Neumann y Manu Urcera.



“¿Hay proyectos, de casamiento, de convertirse en papás? Ella ya tiene tres nenas”, le contestó Manu Urcera al cronista de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



“En algún momento me gustaría tener un hijo. Hoy no es el pensamiento ese. Se va a dar en algún momento. Y el día que sea, va a ser con felicidad”, explicó Manu Urcera, muy seguro de lo que quiere en este momento.