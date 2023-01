En qué extraño lugar Damián de Santo conoció a su esposa hace más de 20 años

Hace más de 20 años que Damián de Santo y Vanina Bilous decidieron casarse tras encontrarse enamorados. En esta ocasión, el actor se animó a contar cuál fue el curioso lugar en el que se cruzaron por primera vez y cómo fue su primera charla.

Corría el año 1999 cuando Damián de Santo se paseaba por distintas milongas buscando bailar un rato y, por qué no, conocer alguna señorita. Jamás pensó que el flechazo le iba a atravesar tanto que lo tendría enamorado por más de 20 años.

Según cuentan quienes lo conocen y concurrieron a alguna de estas milongas con ellos, el actor no es muy habilidoso a la hora de tirar pasos de baile. Sin embargo, quien sí tiene dotes para esto es Vanina Bilous que con la ayuda de estos logró enamorarlo.

Dos años más tarde de aquel encuentro que los unió con un flechazo amoroso, la pareja decidió seguir avanzando hasta llegar al altar y dar el sí para contraer matrimonio, por lo que desde el 2001 se encuentran casados.

Ese mismo año en el que decidieron casarse, llegó el primero de sus dos hijos: Joaquín, quien sigue los pasos de su padre debido a que se encuentra estudiando teatro. Cinco años más tarde le llegó el turno a Camilo, quien se encuentra finalizando los estudios secundarios.

En diálogo con Gente, de Santo habló sobre cómo hace para tener el amor tan vivo a más de 20 años de casado: “No hay una técnica en realidad, lo que me sirve a mi es que somos dos personas que nos hacemos la vida más fácil. Obvio que a veces el pasto de enfrente está mejor, pero lo que nos toque vivir está bien. Lo disfrutamos”.

Además, marcó que tiene las cosas muy claras. Su prioridad es ser feliz, y si eso no está vinculado con su esposa, no temerá a la hora de tomar cartas en el asunto: “El día que yo vea que está raro todo nos vamos a separar, ya lo tenemos hablado con Vanina. No sé si vamos a llegar a viejos juntos, obvio que es mi deseo, pero si no sucede está bien hasta dónde lleguemos. Tenemos una historia linda para contar”.

Quién hubiera pensado que ingresando a esa milonga en 1999 Damián de Santo se iba a topar con el amor de su vida, quien lo hace feliz hace más de 20 años y le dio dos hijos.