Juana Viale enfrenta fuertes rumores de separación: qué dijo su familia

Todo parecía marchar armoniosamente entre Juana Viale y Agustín Goldenhörn, el arquitecto con el que la actriz empezó una relación hace más de dos años atrás. Hasta que apenas arrancado 2023, empezaron a sonar las alarmas y rumores de separación.

“Tu idea, pececito, es el corazón de todo”, escribía un romántico Goldenhörn en su cuenta de Instagram al describir su “Casa Gitana”, el hogar circular que soñó con Juanita, una propiedad ubicada en San Isidro donde, al menos hasta ahora, había levantado para empezar una nueva etapa juntos.

Se habló de compromiso, de un posible casamiento, de planes en conjunto para su familia ensamblada. Pero ahora, el run run dice otra cosa: días atrás, la conductora de El Trece se subió a su camioneta y partió de viaje al sur de Chile.

Allí, al llegar a la ciudad de Chaitén, la nieta de Mirtha Legrand fue vista muy cerca de Yago Lange, el deportista olímpico y activista por el medio ambiente, hijo del medallista olímpico Santiago Lange, con quien Juana comparte valores y de quien se hizo muy amiga en el último tiempo.

Juana enfrenta rumores de crisis con su novio. Instagram Juana Viale.

Y mientras Juana, fiel a su estilo, se mantiene en la más absoluta reserva, su abuela fue consultada por el móvil de LAM y su respuesta dejó más dudas que certezas. Sin negar ni afirmar nada, Chiquita dejó la puerta abierta a las especulaciones sobre la vida sentimental de su nieta.

"¿Y Juanita se separó?", le preguntaron a Mirtha al llegar a Mar del Plata, donde pasará unos días de vacaciones. Con intención de no meter la pata y desviar la consulta del cronista, la diva dijo: "No, no sé, ella no cuenta nada".

La abuela de Juana respondió por ella. Instagram Juana Viale.

"Cuando usted dice que no sabe, no dice que no...", insistieron, y la Legrand repitió: "Ella no cuenta nada". "O sea que puede ser, pero usted no sabe", siguió el notero, hasta que ella le puso un freno: "Bueno chicos, me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa”.