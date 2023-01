Se conoció cuánto cobra Tamara Báez por publicar en sus redes sociales

A sus 23 años, Tamara Báez cotiza muy alto sus fotos, publicaciones y videos y hacer valer el 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Como varias famosas que capitalizan su veta comercial, la ex de L-Gante es hoy una de las influencers argentinas más exitosas y buscadas.

Así lo revelaron en Socios del espectáculo, donde dieron a conocer la abultada cifra que cualquier marca o pyme tiene que invertir si quiere contratar sus servicios en redes sociales. El dato surgió a partir de una pregunta que se hizo Mariana Brey al señalar las lujosas vacaciones que disfruta Tamara en Mar del Plata con su hija Jamaica y un grupo de amigas.

Báez y su hija Jamaica en Sierra de los Padres. Instagram Tamara Báez.

"Yo me pregunto cómo hizo Tamara para pagarse una casa en Sierra de los Padres", planteó la panelista de El Trece luego de ver un informe sobre la inmensa propiedad que alquiló para estar cerca de L-Gante, situada en un coqueto barrio cerrado.

"La está levantando en pala. Cobra 600 mil el posteo", aclaró el cronista Santiago Riva Roy, y Virginia Gallardo acotó: "Las marcas están emocionadas, súper contentas con ella porque es una influencer real. Tiene un público dedicado, va con la bendi a todos lados como a la peluquería, a hacerse las manos. ¡No sabés cómo la comparten!".

instagram Tamara Báez.

En este sentido, Riva Roy comentó lo bien recibida que fue Tami en Sierra de los Padres por la gente del lugar y los veraneantes: "Tamara pisó Sierras de los Padres y se convirtió en Sierra de los Keloke. La amaron todas y todos los vecinos".

Y destacó una característica de la personalidad chica que se relaciona con su excelente posicionamiento en el universo influencer. "Todos me dicen que es una copada, contesta todos los mensajes. Ella es muy dulce y muy educada. Tiene unos modos como L-Gante, son personas que transmiten mucho y la gente se queda embelesada", aseguró.

Cómo sigue la relación de Báez y L-Gante

Asimismo, en el ciclo de espectáculos contaron que entre Tamara y L-Gante las cosas “están bien, pero no tan bien”. En este contexto fue que Elián Valenzuela debió hospedarse en un hotel alojamiento de La Feliz al quedarse sin hospedaje en los últimos días de su estadía.

“Ella, su ex, con quién no sabemos si está bien o está mal, no lo recibió en su casa, tampoco lo acompañó al telo”, indicó Rodrigo Lussich y explicó: “L-Gante estaba en Mar del Plata, estaba en un hotel y luego se quedó sin habitación por fechas. Empezó a buscar, no había nada y dijo ‘¿sabes qué pá? Vamos a un telo’”.

“Se fue a ese telo, lo llamativo es que su ex, Tamara, estaba aquí a media hora en Sierra de los Padres en un caserón inmenso con posibilidad de dar alojamiento”, cerró el conductor sobre el freno que le habría puesto la mamá de su hija al cantante de cumbia 420.