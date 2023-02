Paulo Dybala confesó qué cosas le molestan de Oriana Sabatini y ella retrucó con todo

Con una historia de amor que se remonta a 2018, la pareja conformada por Paulo Dybala y Oriana Sabatini está instalada desde hace algunos años en Italia por compromisos laborales del futbolista. Con millones de seguidores en las redes sociales, la cantante y el deportista suelen tener una comunicación fluida con sus admiradores, y en esta oportunidad se sumaron a un challenge de Tik Tok.

En el desafío en cuestión, los usuarios de la mencionada red social diecen lo que no les gusta de su pareja con un desopilante filtro de voz. Paulo Dybala no dudó en tomar la posta y comenzar con el juego, pero luego Oriana Sabatini tuvo la chance de retrucar las acusaciones de su amado.

“Arranco yo. Esta chica pone la alarma y no sé para qué, porque no se despierta. La pone, la termino apagando yo y ella sigue durmiendo. Y yo, que podría dormir más, cagu... La pone como 10 veces. Ya arranco de mal humor”, comenzó Dybala.

Entonces Sabatini respondió: “¿Me puedo defender? Lo que no me gusta de vos es que no te gusta mucho hablar”. El delantero no se quedó callado y redobló: “En el baño tenemos lugar para dos personas, pero nada es mitad y mitad. Es un cuarto para mí y todo lo demás para ella. Ella tiene crema para la cara, cejas, pelo...“. A lo que la cantante contraatacó: “No me gusta que a veces tardás más que yo para prepararte, sos más indeciso que yo. Te cuesta tomar una decisión”.

Finalmente, Paulo Dybala enunció: “La tercera mía es el desorden de esta piba, ni se ven los percheros” En tanto que Oriana Sabatini completó: “Lo tercero que no me gusta de él, no es malo pero es malo para mí, es que vos sos muy social y yo soy antisocial”.

En todo momento, Dybala y Sabatini se mostraron con buen humor durante el challenge, saludaron a sus seguidores entre risas.