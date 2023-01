El video de Omar Suárez despotricando contra los premios Carlos

El productor y cabeza de compañía de la revista "Cocodrilo, 10 años" Omar Suárez se fue muy enojado anoche de la ceremonia de los premios Carlos.

Junto a su esposa Denise Cerrone, Tusam, Mariana A y Agustín Souza se retiraron del estadio Arenas antes de que terminara la entrega de premios.

Es que la revista de Cocodrilo, que viene apostando hace cuatro años a Carlos Paz, tenía nueve nominaciones al premio que entrega la Municipalidad. De hecho, Omar Suárez había anunciado que por la buena recepción de su obra y la buena onda de la gente, pensaban quedarse a vivir en la villa.

Omar Suárez y Fede Bal, ambos la están rompiendo en Carlos Paz.

Sin embargo, al ver con el correr de las horas que su espectáculo iba perdiendo en cada categoría, Omar no pudo ocultar su enojo. Y volcó su furia en sus redes sociales.

Primero, posteó una sola imagen de su espectáculo que señalaba "El robo del siglo". Ante esto, su asistente Casandra comentó: "El problema q desde q llegaste tienen q trabajar para tener 100 personas y vos la sala llena todas las noche".

El segundo posteo de Suárez señaló con una imagen de la invitación a los premios Carlos: "Que pena una ciudad tan linda. Un intendente tan honesto y un Jurado tan nefasto que se dejan presionar: Invertimos hace cuatro años ( igual q muchos ehh ) PERO MOLESTAMOS !!! La vida es una rueda señores …", escribió.

Por ultimo, subió un video en el que en primera persona muestra su enojo: "El festejo de los ……… 1 premio !!!", en referencia al galardón que se llevó a la mejor atracción en espectáculo: Mauri Gurini.

"Un jurado nefasto no nos va a amargar la nche a los Cocodrilos boys. Los que llenamos todas las noches la sala del teatro Libertad. Los que estamos haciendo un éxito. No nos van a opacar, no nos van a amedrentar y no nos van a tirar para abajo", aseguró Omar Suárez. Y mostrando a su elenco festejando, finalizó el video con la canción "Es para vos, jurado trucho, lpqtp..."