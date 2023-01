La ex figura del programa de Marcelo Tinelli que ahora trabaja como albañil y fue vetado en el ambiente artístico

“Ex Boxeador Profesional. Ex Campeón Peso Pesado. #ProVida. Ganador de Bailando por un Sueño". Así se presenta Fabio "La Mole" Moli, una de las recordadas estrellas del programa de Marcelo Tinelli que durante años fue de lo más visto en la TV argentina.

La Mole Moli conoció el éxito, el reconocimiento y los flashes y se dio el gusto de ganarle a Paula Chaves en la pista del Bailando por un Sueño 2010. Luego de esa consagración en la pantalla, Fabio volvió a bailar y hasta estuvo en el Cantando, pero al poco tiempo, las luces de las cámaras se apagaron para siempre para él.

Captura Crónica HD.

Casi de un día para el otro, la Mole Moli debió dejar los sets de televisión, alejarse de los escenarios de Villa Carlos Paz y ganarse la vida de un modo completamente distinto: agarrando el fratacho como albañil.

¿Qué pasó? Según aseguraron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El run run del Espectáculo (Crónica HD), Fabio acumuló escándalos diversos que lo llevaron a ser cancelado. “Fue expulsado de los medios”, indicaron los conductores sobre este cordobés que, si bien era muy querido por el público, en su vida privada tenía una conducta repudiable.

Lo cierto es que Fabio La Mole Moli acumulaba denuncias de diversa índole ante la Justicia. Por un lado, el ex boxeador fue acusado por su familia de ejercer violencia de género. Luego le llegarían denuncias por criar galgos para carreras ilegales, campaña a la que se subió Tinelli al defender el derecho de los animales.

Su relación con Marcelo Tinelli

Luego de esa causa legal en la que La Mole Moli obtuvo un fallo favorable, el hombre habló públicamente de su distanciamiento con el famoso conductor con quien conoció la gloria y el reconocimiento.

La Mole Moli fue el campeón del Bailando 2010. Captura TV.

"No volvería a trabajar con Marcelo Tinelli. En la forma que se portó Marcelo Tinelli con Fabio la Mole Moli… Obviamente yo me senté con él y me pidió disculpas. Pero el tipo se portó muy mal con todos, fue un pedazo de culiado. Él no se tendría que haber metido en esta guerra”, indicó hace unos años, en diálogo con Ulises Jaitt.

“Antes de comenzar con el boxeo, la profesión mía era de albañil. Así que ahora estoy trabajando de vuelta en la construcción. Pero es una cosa que siempre me gustó, me encantó, lo sé manejar”, contó el cordobés sobre el oficio que retomó y que actualmente sigue siendo su sustento.