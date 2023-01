El Pollo Álvarez se sinceró frente al micrófono: "Yo hoy trabajo para..."

Desde siempre, los canales han buscado cautivar a la audiencia con sus programaciones y así liderar los números de rating. La llegada de Gran Hermano a la pantalla chica en octubre hizo que la competencia se pusiera más difícil ya que rápidamente acaparó todas las miradas.

Varios canales hicieron cambios en sus programas para intentar repartir la torta de los números y así es como Nosotros a la mañana (eltrece) lo hizo con su horario. "Vamos a hacer una modificación porque vamos a ir media hora antes, entonces vamos a tener un público de más actualidad, vamos a hacer más actualidad de que venimos haciendo", señaló El Pollo Álvarez.

Y, en diálogo con La Once Diez, agregó: "Nosotros a la mañana sigue y, a esta altura, es el ave Fénix. Modificaciones de panel no va a haber".

El Pollo Álvarez

Luego, frente al micrófono, se sinceró: "Nosotros a la mañana no es el que era hace un año. Yo de las dos horas bailaba veinte minutos, hoy no bailo ni diez segundos. En cierto punto, yo estoy trabajando con el cuchillo entre los dientes".

"Yo hoy trabajo para el rating, pero no tengo que descuidar el programa", manifestó al aire y detalló: "¿Me están volviendo loco? Sí, porque todos los días hay una reunión de cuatro horas posprograma y antes no era así. Pero sabemos donde estamos y un poco me gusta".

Además, reconoció que los problemas con el rating están dados por “el suceso que es Gran Hermano”. Sobre esto, El Pollo Álvarez dijo: "Está demostrado que cuando hacemos tema contra tema cambia todo".