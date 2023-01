Ángel de Brito contó cómo es el tratamiento de Karina La Princesita para su depresión

En las antípodas de esconderse, de refugiarse en el silencio y evitar iluminar un tema sensible, Karina La Princesita lleva a cabo un valiente testimonio de su estado anímico. La artista suele contar, en sus redes sociales, las dificultades que atraviesa en el plano psicológico.

Hace algunas semanas, la famosa artista no dudó en comunicar sus sensaciones en su cuenta de Instagram y escribió a corazón abierto: "Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer, no podés respirar".

Una de las tantas manifestaciones de Karina, quien siempre procuró poner en palabras sus problemáticas, incluso en la etapa de mayor exposición, como cuando fue jurado del Cantando por un sueño y el Bailando por un sueño. Un discurso sincero que no abunda en la televisión.

Dentro de todo este contexto, Ángel de Brito apoyó a La Princesita y además se animó a especificar el tratamiento que ejecuta para sanar esas dolencias espirituales, intangibles, que la acompañan desde su niñez. Una revelación del periodista que permite instalar un tema para normalizarlo y que no se oculte en las garras del tabú.

El conductor de LAM se refirió a esta cuestión a través de ese mecanismo de su perfil digital, con el que recibe consultas de sus seguidores y se predispone al feedback al contestar con su estilo, esa capacidad de explayarse sin vueltas ni rodeos.

Un usuario le extendió una incógnita a Ángel y le consultó: “¿Qué le pasa a La Princesita que se la ve tan triste?”. De esa manera, de Brito confesó el apoyo de los profesionales: "Está atravesando una depresión. Por suerte, bien cuidada por un psicólogo y un psiquiatra".

Además, el hombre de América valoró todo el esfuerzo de Karina y sostuvo: “Es importante que ella lo cuente porque muchas personas no se dejan ayudar, no inician tratamientos y entrar en un círculo muy complicado”.