Revelan detalles sobre la salud de Pachu Peña tras su preocupante accidente

En las últimas horas, trascendió que Pachu Peña sufrió un preocupante accidente este domingo 1 de enero mientras viajaba a Córdoba. El actor perdió el control de su vehículo en la autopista por las lluvias, y se encuentra fuera de peligro ya que solo sufrió algunos golpes y heridas menores.

Pachu Peña está haciendo temporada teatral en Villa Carlos Paz junto a Peter Alfonso, y según contaron en Socios del Espectáculo (El Trece), el incidente se produjo el primer día de este 2023.

“En pleno diluvio su auto dio trompos por la autopista, pegó contra el guardarraíl, pero la sacó barata”, contó la cronista del programa de espectáculos desde la turística localidad de Córdoba. A su vez, la periodista indicó que Pachu Peña participó este lunes del almuerzo de la obra en la que participa, por lo cual está en perfecto estado.

Luego, en diálogo con Cynthia Caccia de LA NACION, Peña aclaró que nunca estuvo y internado y detalló: “Estoy muy bien. El 1 de enero, viajando a Córdoba con lluvia en la autopista, agarré un charco o pozo y se me fue el auto de control. Di dos giros y me la pegué contra el guardarraíl”.

Además, Pachu Peña remarcó: “Gracias a Dios no venía nadie detrás mío, porque si no podría haber sido una tragedia”. Producto del impacto, el artista tuvo algunos dolores corporales, pero no requirió hospitalización.