La incomodidad de Paula Chaves cuando le preguntaron por la relación de Zaira Nara con su ex novio

Luego de meses de rumores que los vinculaban, finalmente Zaira Nara y Facundo Pieres se mostraron juntos en un evento top en Punta del Este. Así, la hermana de Wanda confirmó que está en pareja con el polista que también fue novio de su gran amiga, Paula Chaves.

Lo cierto es que el polista de Ellerstina fue el último novio que Chaves tuvo antes de empezar su historia de amor con Pedro Alfonso, su actual marido y papá de sus tres hijos. Pero a pesar de los años transcurridos, se dijo que a Paula el romance de la modelo con su ex le había caído tan mal, que la amistad se había enfriado.

Blanqueada la relación ante los flashes, desde Villa Carlos Paz Paula Chaves habló con Intrusos sobre el tema y se mostró bastante incómoda cuando Marcela Tauro le preguntó si es verdad que están distanciadas con Zaira.

“No, Está todo más que bien. No quiero decir nada porque después lo leo y digo ´ay, para qué hablé...´ Pero está todo más que bien, fue hace muchos años”, intentó salir del paso la morocha, que al momento de la nota estaba con su marido y su hija Filipa.

Pieres fue novio de Paula Chaves. Instagram Facundo Pieres.

La morocha aprovechó para mencionar la incomodidad que le genera quedar involucrada en asuntos de los demás, como le pasó con la China Suárez durante el Wandagate. “Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta. Y no son temas míos, entonces como que prefiero no opinar”, dijo. En ese punto, su hija menor empezó a llorar.

“Es perfecto este berrinche en este momento”, opinó Paula, entre risas nerviosas, como para cortar con el tema, mientras desde el estudio insistían en avanzar. “Está bueno decir que la madrina de Filipa es Zaira, no sé si sirve ese dato”, intervino entonces Pedro.

Zaira blanqueó su romace en Punta del Este. Instagram Zaira Nara.

Y Paula repitió, visiblemente molesta con la situación: “Está todo bien, no quiero decir nada porque después me hace mal, no siento que sea un tema mío ni que tenga que opinar de esto”. “Pero no están peleadas”, volvieron a preguntarle.

“No, está todo bien”, aseguró ella. “O sea, no le sacaron el madrinazgo…”, acotó Marcelo Polino, quien está reemplazando a Flor de la V en sus vacaciones. Y el actor y productor puso punto final al sentenciar: “No, no, es madrina, es amiga, es vecina y está todo bien”.