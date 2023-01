Últimos días para ver estas 3 películas de Netflix Argentina

Falta pocos días para que termine el primer mes de este año y con él se irán varios contenidos del catálogo que Netflix Argentina tiene para ofrecer. No es algo para sorprenderse, pues sucede comúnmente dentro de la plataforma, aunque hay que estar atentos para que no te pierdas la oportunidad de ver una buena película. Si este finde no tienes planes, te dejamos tres producciones que serán dadas de baja el próximo 31 de enero.

Un amor muy conveniente abandonará pronto la plataforma de streaming. Foto: Netflix

Netflix Argentina: tres películas que se van

Invasión del mundo: batalla Los Ángeles

“Liderados por su habilidoso sargento primero, un pelotón de audaces infantes de marina lucha por proteger a toda la humanidad de alienígenas sorprendentemente poderosos”, se puede leer en la ficha de Netflix Argentina.

Esta película de acción y aventura de casi dos horas te mantendrá atrapado de principio a fin. Aunque no sea el tipo de contenido que sueles ver, dale una oportunidad. De hecho, tiene una calificación de 4,6 sobre 5 estrellas en Google y tuvo una excelente recepción por parte de los críticos cuando se estrenó en el 2011.

Un amor muy conveniente

La ficha de esta película dice: “Cuando se cancela su compromiso, una testaruda joven intenta evitar la humillación ante su familia volviendo de África con un hombre que se hace pasar por su prometido”. Es una comedia romántica muy entretenida de 1 hora 40 minutos que está protagonizada por Keith David y Amber Stevens.

Newness

Esta ficción sensual y romántica sigue la historia de dos personas: “Martín y Gabi que empiezan una relación después de conocerse en una aplicación de citas, pero buscan una solución poco común cuando llega el aburrimiento”. Es una trama muy millennial que logra cautivar al público a través de su relato. Protagonizada por ??Nicholas Hoult y Laia Costa, este film te ofrece un poco más de una hora de entretenimiento.

El imperdible drama romántico que se va de Netflix. Foto: Netflix

Se suman muchos títulos durante febrero

No todas son malas noticias en Netflix Argentina, hay varios títulos que se sumarán a la lista de opciones de la plataforma a lo largo de febrero y los meses siguientes, por lo que siempre vas a tener nuevas opciones para sumar a tu lista de deseos. Te recomendamos que estés atento a cuáles son las series, películas y programas que les queda poco tiempo para que no te quedes con ganas de verlas.