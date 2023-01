Se confirmó una gran noticia para los fanáticos de The Last of Us

Los fanáticos de The Last of Us están de parabienes. Luego que el domingo pasado se estrenará en HBO su esperados dos primeros episodios, Warner Bros. salió a confirmar que habrá segunda temporada.

Por su parte, la propuesta se transformó en el estreno más visto en el servicio de streaming en su primer día disponible en el catálogo, superando incluso a House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, y a la segunda temporada del célebre drama juvenil Euphoria.

Con los protagónicos del chileno Pedro Pascal y la joven actriz británica Bella Ramsey, The Last of Us narra lo que sucede dos décadas después de que la civilización moderna cayera al desatarse una pandemia provocada por un hongo mutado que convierte a los humanos que infecta en una suerte de muertos vivientes, arrasando con el 60 por ciento de la población mundial.

En ese escenario, Joel (Pascal) es un experimentado superviviente que vive en una zona de cuarentena administrada duramente por militares dentro de lo que solía ser territorio estadounidense, y que recibe el encargo de sacar de contrabando a Ellie (Ramsey), una adolescente de 14 años que parece ser inmune a los efectos del hongo.

Sin embargo, lo que para Joel era un pequeño trabajo se convierte en un desafío, cuando el peligroso viaje en el que se embarcan obliga a la dupla a confiar el uno en el otro, más allá de sus personalidades e inseguridades, para sobrevivir en ese mundo hostil.

Con episodios nuevos cada domingo a las 23, The Last of Us parece estar superando todas las expectativas, pese a que las adaptaciones tanto para la pantalla grande como para el formato televisivo de los títulos para consola no lograron hasta ahora obtener reconocimiento.