El video de Julieta Poggio de Gran Hermano en 100 Argentinos dicen que se viralizó

En los últimos se generó una pequeña polémica en torno a los participantes de Gran Hermano, dado que muchos en las redes sociales señalaban que varios de los integrantes del reality ya habían pasado por televisión antes.



Uno de esos casos que más se viralizó en la semana fue el de Julieta Poggio, la joven que despertó un gran cariño en el público y que se perfila como una de las grandes candidatas a llegar a la final.



En este contexto, se viralizó un video de una participación de Julieta en 100 Argentinos Dicen, el programa que conduce Darío Barassi en el pantalla de El Trece. Esto ocasionó que muchos cuestionaran el casting de Gran Hermano.



Los fanáticos de Julieta, que estuvo sólo una vez en placa y fue salvada por una amplísima ventaja, comenzaron a compartir en las distintas redes sociales el video de su paso por el ciclo que conduce Barassi.



“¿Qué está diciéndose? Cortame todo porque estás dos nos tomaron de bolu…”, comentó el conductor, luego de ver a Julieta hablando con su compañera en una de las primeras preguntas del juego.



En el clip se puede ver cómo el conductor le llamó la atención a Julieta Poggio y a su amiga, con el humor que siempre lo caracteriza. ¿El motivo? Haber hablado antes de responder una pregunta.

Julieta Poggio, de Gran Hermano.



En otro momento, Julieta contradijo a Darío Barassi al señalarle que "una araña no es un animal, sino un insecto". Ante esto, la reacción del conductor fue desopilante. "Perdón, ¿quién me corrigió? Googleen ya. Si es insecto, es del reino animal", dijo Barassi. En la producción le dieron la razón. "En tu cara, Juli", le enrostró el conductor.



Julieta Poggio no es la única participante de Gran Hermano que ya tuvo experiencia en televisión, ya que Daniela Celis y Alfa ya habían tenido apariciones en distintos programas en el pasado.