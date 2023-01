Se descubrió la verdad detrás del llanto desconsolado de Julieta Poggio de Gran Hermano

A medida que avanzan las semanas y la casa sigue transformándose con nuevas situaciones, en Gran Hermano viene respetándose como una constante el perfil popular de Julieta Poggio. La joven participante es una de las favoritas por el público, como una de las candidatas a llegar muy lejos en el show.

La ingenuidad, espontaneidad y sinceridad de Julieta han sido sus principales características, logrando demostrar tener mucho imán para la gente, con situaciones desopilantes pero siendo también una gran estratega dentro de Gran Hermano.

Sin embargo, con el sinfín de situaciones que pueden acontecer dentro de la casa y la convivencia 24/7 de todos sus participantes, en los últimos días la joven generó una gran preocupación por profundos llantos de los cuales no dio explicaciones.

El llamado de atención se dio hace poco cuando Poggio rompió en llanto mientras se encontraba acostada en su cama y su compañero Alfa intentó consolarla. El participante más veterano del reality siente un gran cariño hacia ella y buscó calmar a la joven, pero cuando le preguntó cuál era el motivo real de sus lágrimas no tuvo claridad en la respuesta.

"No puedo contar... no puedo, porque está lleno de cámaras. No puedo Alfa. Hay cosas que no se pueden contar acá. Es algo que a mí me pone mal", contó Juli. Esto sin dudas generó mucha incertidumbre en el público.

Desde las redes sociales se armaron varias teorías sobre qué estaría pasando con la participante de Gran Hermano. Algunos apuntaron a que está angustiada por haberse enamorado de Marcos y que no puede decirlo porque su novio Lucca, que está esperándola afuera de la casa, se enteraría por las cámaras.

Julieta Poggio es una de las participantes destacadas de Gran Hermano.

Por otro lado, varias personas aseguraron que esta angustia tiene que ver con que Poggio piensa que su novio le estaría siendo infiel mientras ella sigue dentro de la casa.

Y es que, si bien no se han dado a conocer los motivos reales de esta angustia, lo cierto es que, tenga o no que ver con su corazón, la versión más fuerte que circula tiene que ver con el cansancio que le está provocando el aislamiento dentro del programa. El llanto de Julieta Poggio y el intento de consuelo de Alfa en Gran Hermano.

Al no tener contacto con el mundo exterior, Julieta estaría extrañando todo su entorno y esto se suma a que en varias oportunidades tanto ella como Romina estuvieron hablando sobre el tiempo que llevan dentro de la casa y han especulado con la posible fecha de la final del reality, pronosticado para marzo.