Cuántas hermanas tiene Ángel Di María y cómo es su relación con ellas

Ángel Di María tiene 2 hermanas: Vanesa y Evelin. Con ambas mantiene una excelente relación, tal es así que a cada una le regaló un departamento en las torres de Puerto Norte, las cuales se ubican en una exclusiva zona de Rosario. Esto no sorprende debido a que el "Fideo" siempre ayudó económicamente a su familia.

La familia completa: Ángel Di María con sus padres y sus hermanas. Foto: Instagram @evedimaria

Ángel Di María: sus hermanas y qué hace cada una de ellas

Ángel Di María nació el 14 de febrero de 1988 y tuvo una infancia difícil debido a que la situación económica de la familia no era buena. No obstante, el Fideo logró salir adelante y los problemas que atravesó junto a sus padres y sus hermanas no hicieron más que consolidar los lazos entre ellos.

Por esto, apenas le empezó a ir bien en el fútbol, Di María no dudó en brindar un apoyo económico a sus familiares más cercanos. Una de las últimas noticias que se supo es que el delantero de la Selección argentina le compró un departamento a cada una de sus hermanas en su Rosario natal, con la condición de que ambas se hagan cargo de las expensas, los impuestos y demás gastos similares.

Ellas son Vanesa y Evelin. La primera es contadora pública y corredora inmobiliaria, y administra un proyecto que lleva el nombre de Di María Negocios Inmobiliarios. Respecto a Evelin, es dueña de una peluquería unisex que puso en Rosario gracias a la ayuda de su hermano y que se llama Il Salone de Evelin.

La familia Di María en Navidad. Foto: Instagram @vane.dimaria

Vanesa Di María y la esperanza de que su hermano se retire en Rosario Central

Tanto Vanesa como Evelin tienen sus cuentas de Instagram abiertas al público y suelen mostrar muchos momentos de sus vidas. Sin ir más lejos, hasta hace poco estuvieron compartiendo lo que fue la aventura de la familia del jugador en Qatar, donde el Fideo y sus compañeros conquistaron el tan ansiado título mundial para Argentina.

A pesar de esto, no suelen caracterizarse por tener un perfil alto o por dar muchas entrevistas. Una de las pocas charlas que se conocen es la que dio Vanesa a mediados de 2021, poco después de la consagración de Angelito en la Copa América. Además de expresar lo orgullosa que se sentía por su hermano, también aprovechó para revelar lo que es un deseo de ella y de toda la familia, que es que Ángel Di María termine su carrera en Rosario Central, el club que lo vio nacer futbolísticamente.

“Lo veo en Central. Tiene ganas y tenemos ganas de que vuelva. Yo creo que se puede dar”, indicó. “Queremos que se retire ahí, y un poco de presión le ponemos”, dijo para finalizar.