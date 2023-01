Cómo fue la relación entre Luciano Pereyra y Horacio Guarany

La relación entre Luciano Pereyra y Horacio Guarany iba mucho más allá de la música. Era su padrino musical, un gran amigo y se transformó en parte de su familia desde que era muy chiquito. Todo comenzó cuando el intérprete de “Porque aún te amo” estaba en la quinta división de Boca. Durante una de las pruebas se lesionó y automáticamente quedó afuera. Al poco tiempo, recibió el inesperado llamado del icónico artista fallecido, un productor con el que estaba trabajando lo había escuchado cantar en una peña y se había interesado por él.

Luciano Pereyra fue a la casa del músico acompañado por su papá, quien le dejó una tarjeta promocionando que pintaba casas, por si en algún momento lo necesitaba. Al día siguiente Horacio lo llamó porque quería ofrecerle trabajo al padre del joven cantante ya que quería que pintara sus paredes.

Luciano Pereyra siempre recuerda con mucho cariño a Horacio Guarany. Foto: Instagram @lucianopereyraoficial

Con el tiempo se fueron haciendo muy amigos, a tal punto que se transformaron en familia. Luciano siempre que podía iba a visitarlo a su casa en bicicleta para contarle cómo le estaba yendo con la música y compartir unos mates. “Los días que terminaba la gira, yo dejaba la valija, agarraba la bicicleta y me iba a la casa de él y le contaba toda la gira. Tomábamos mate, un vinito, una picadita. Siempre me esperaba con algo. Cómo no voy a extrañar eso”, recordó Luciano Pereyra durante una entrevista.

Disfrutaban de largas charlas juntos, ya fuera cara a cara o a través del teléfono. Hablaban de la vida, poesía, literatura, filosofía y, por supuesto, de la música. Pero lo que más recuerda el músico es que podían estar grandes periodos de tiempo contemplando el paisaje en total silencio, algo que puede ser incómodo si no se tiene una cierta conexión. “Horacio era un árbol sabio, con una sabiduría extrema, para mí fue como el abuelo que nunca tuve”, confesó con melancolía.

La relación entre Luciano Pereyra y Horacio Guarany

A lo largo de sus carreras, Luciano Pereyra y Horacio Guarany hicieron varias colaboraciones juntos, incluso compartieron escenarios más de una vez, logrando llevar su música a un nivel inigualable con el que conquistaron el corazón de millones de personas. Por todo esto, su relación traspasó el tiempo y perdurará para toda la eternidad.