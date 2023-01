El motivo real de la crisis de Camila en Gran Hermano

Camila quebró en llanto dentro del confesionario de Gran Hermano luego de que tuviera una fuerte pelea con La Tora y sacaran los trapitos al sol. "No me gusta cómo me tratan acá adentro", señaló angustiada frente a las cámaras de Telefe.

Y continuó: "Me hacen sentir mal todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, que hablan mal de mí, que me contestan mal".

La Tora y Camila de Gran Hermano

"Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento libre ni para darle un abrazo a nadie", agregó y manifestó: "Siento como que me están apagando por completo. La estoy pasando mal y no lo quiero demostrar porque van a decir una cosa u otra".

Muchos se hicieron eco de sus palabras y analizaron su comportamiento. En el ciclo que conduce Verónica Lozano en el canal de las tres bochas debatieron sobre el motivo real de la crisis de la hermanita y Juariu concluyó: "Ella está mal desde que le gritaron de afuera Camila traidora y eso fue lo que la destruyó psicológicamente dentro de la casa".

Alexis, más conocido por todos dentro de GH como "El Conejo", indicó: "Cada grito de afuera es como una bomba adentro porque se cree mucho. Camila tuvo posiciones firmes, ahora que por un grito se desvanezca".