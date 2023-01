Juana Repetto rompió el silencio y contó la verdad sobre su separación de Sebastián Graviotto

Mientras disfruta de unas vacaciones con sus hijos Belisario y Toribio, la actriz Juana Repetto se tomó un tiempo para interactuar con sus seguidores de Instagram, abriendo la posibilidad de hablar de lo que ellos quisieran.



Algo que había llamado poderosamente la atención de los usuarios de Instagram es que en las fotos de las vacaciones el gran ausente era Sebastián Graviotto, quien se encuentra en Aspen, Colorado, Estados Unidos.



Esto, sin dudas, generó la inquietud de los usuarios de las redes sociales que, como suele ocurrir en estos casos, no dudaron en preguntar sobre la llamativa circunstancia de su viaje en compañía solamente de sus hijos.

Historia de Juana Repetto.



No obstante, no solo el viaje despertó rumores de separación, sino que ya había existido un indicio previo: Juana Repetto y Sebastián Graviotto tampoco habían pasado las fiestas de fin de año juntos, ni la Navidad, ni Año Nuevo.



En ese contexto, Juana Repetto dejó disponible la caja de preguntas de las historias de Instagram. “Hoy me encuentro intentando gestionar mis emociones, cosa que a veces maternando no puedo”, comentó un seguidor.



Ante este comentario, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto respondió: “Me cuesta un montón, pero lo laburo. Hago terapia y demás”. Ante esta respuesta, que dejó abiertas las especulaciones, otro usuario le preguntó si estaba separada. “No”, contestó, de manera escueta, la actriz, que puso una romántica foto con su pareja.

Historia de Juana Repetto, negando su separación se Sebastián Graviotto.



A pesar de que la breve respuesta de Juana Repetto podía no ser suficiente, en las últimas horas la actriz se mostró junto a Sebastián Graviotto en un casamiento de unos amigos. Allí, los testigos aseguran que se los vio muy enamorados.



La actriz ya sabe lo que es tener que enfrentar rumores de crisis y hasta de separación, ya que en junio de 2021 había compartido un desopilante video para aclarar que no estaba separada de su marido.