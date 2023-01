Se confirmó una gran noticia sobre el futuro laboral de Laurita Fernández

Laurita Fernández se convirtió durante el 2022 en una de las grandes estrellas de El Trece. Su magnetismo frente a la pantalla y sus millones de seguidores en las redes sociales la potencian como una pieza clave para cualquier canal, que sin lugar a dudas la quieren en sus filas.

En este sentido, hace varios meses que comenzó a circular el rumor que Telefe la quería para la conducción de Masterchef, algo que significaría una gran jugada de parte de la actriz, ya que debería renunciar al canal de Constitución para sumarse al de Martínez. Pero parece ser que la propuesta no llegó a concretarse. De esta manera, El Trece ratificó su presencia durante este 2023 en Bienvenidos a bordo.

Recordemos que actualmente Laurita está en pareja con Claudio Brusca, productor del ciclo, algo que seguramente motivó a la actriz a quedarse en el canal.

La pareja decidió compartir unas vacaciones y disfrutar juntos de las playas de República Dominicana. A través de sus redes sociales, la conductora de Bienvenidos a Bordo mostró parte del viaje a sus seguidores.

La feliz pareja inició su relación hace pocos meses y en octubre del año pasado decidieron blanquearla. Además, tienen un vínculo laboral ya que ambos trabajan en Bienvenidos a Bordo.

Al respecto, Laurita indicó en el programa Socios Del Espectáculo: "Obvio que hay un vínculo personal, pero el laboral no cambió en absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper bien, estoy contenta y la verdad que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año. Son una suma de sorpresas muy lindas".