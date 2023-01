Quién es Julia Puig, la mujer con la que Gerard Piqué engañó a Clara Chía

En medio de la vorágine que provocó la nueva canción de Shakira, Gerard Piqué parece volver a encontrarse en problemas amorosos. Esta vez, los inconvenientes serían con Clara Chía Martí, ya que salió a la luz que él la habría engañado con Julia Puig. Pero, ¿quién es y de dónde la conoce?

Como si todo el escándalo que generó la nueva canción de Shakira no fuera poco, Gerard Piqué continúa sumando problemas a su repertorio. En esta oportunidad, las versiones indican que el futbolista habría engañado a su actual pareja con Julia Puig.

Todo comenzó cuando el periodista Jordi Martin expuso el perfil de instagram de la mujer mencionada. “¿La conocés, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo”, lanzó tomando postura por Shakira y vaticinando que está dispuesto a contar cosas que no son del agrado de Piqué.

En principio, la mujer que mostró el periodista es Julia Puig, quien es prima de Riqui Puig, jugador surgido de las Inferiores del Barcelona y que supo compartir equipo con el exmarido de Shakira. Sin embargo, no es por eso que se conocen.

Sucede que Julia es abogada con un máster en derecho penal económico y sería una de las que trabajó en el divorcio de Piqué y Shakira. por lo que se conocen de allí, donde pegaron buena onda y las cosas fueron surgiendo pese a que él está en pareja con Clara Chía Martí.

Ante estos rumores, los medios españoles afirman que existe una grave crisis entre Piqué y su pareja. Uno de los motivos que desencadenó esto fue que Shakira en su canción lanzó: “Contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”. Esto habría expuesto el accionar del futbolista y eso no le gustó a Clara.

Por su parte, el periodista encargado de filtrar esta información le promete venganza a Gerard Piqué amenazándolo con la información que tiene en su poder y que usará en su contra: "Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué”.

“Le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste”, aseguró ante lo que podría ser una nueva semana complicada para el jugador.