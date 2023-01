Premios Oscar 2023: seguí en vivo las nominaciones

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunciará este martes cuáles son las películas nominadas a los Premios Oscar 2023, que se entregarán el próximo 12 de marzo.

Los candidatos serán presentados por los actores Riz Ahmed y Allison Williams en una gala que será trasmitida en vivo desde las 10.30 por las redes sociales de la Academia de Hollywood o en Oscar.com u Oscars.org.

Argentina, 1985, la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, es una de las favoritas a integrar la categoría de Mejor Película de habla no inglesa y de ese modo quedar finalmente entre las cinco candidatas a ganar la estatuilla en el rubro mejor filme internacional.

La película dirigida por Santiago Mitre es una de las 15 preseleccionadas en la categoría Mejor película internacional, junto a EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur), Cairo conspiración divina (Suecia), Corsage (Austria), Close (Bélgica), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán) y Saint Omer (Francia).

Recordemos que la ceremonia de los premios Oscar se llevará a cabo el domingo 12 de marzo, en su sede histórico Dolby Theatre de Los Angeles, en California, Estados Unidos. La gala estará conducida por el presentador, humorista y actor Jimmy Kimmel.