Zaz en Mendoza: cuánto cuestan las entradas y dónde conseguirlas

Después de ocho años, Zaz regresa a Argentina en el marco de su gira internacional Organique tour. Recorrerá Mendoza, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. En la provincia, la cantante francesa se presentará el próximo 9 de abril en el Stadium Arena Maipú.

Zaz presentará su último disco de estudio y sus grandes éxitos en un concierto que promete emoción y puro encanto francés. Luego de una pausa, la artista regresó con Isa, su quinto álbum, en 2021. Fue creado durante la pandemia y es un álbum pintado con emociones sinceras, como una serie de imágenes.

Para este nuevo álbum, Zaz trabajó con el productor holandés REYN (Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel) con quien se ha tomado el tiempo para darle un color particular a cada canción del álbum, con una voz que no necesita presentación, tan viva como conmovedora, y siempre con el tono adecuado. Letras que hablan directamente, que son a la vez personales e íntimas para esta consumada artista.



Durante Organique tour, el público podrá ver en vivo la personalidad y el mundo único de la artista, descubrir nuevas facetas de su arte, así como todos sus hechizos mágicos, y enamorarse de nuevo de sus tres éxitos como Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Qué vendrá y su último éxito Imagine. Un espectáculo distinto, enérgico, positivo y generoso, que nos hace sonreír, nos trae "de la joie et de la bonne humeur", y nos recuerda que con Zaz, siempre debemos ver el mundo a través de lentes de color rosa.

Zaz se presentará en Mendoza

Esta nueva gira mundial será otra oportunidad para que Zaz y el público se crucen con las ONG con las que se ha asociado a través de Zazimut, su red de asociaciones, agregando así un toque de verde a "la vie en rose". Después de todo, ¿no es Zaz, cuyo verdadero nombre es Isa, una dama de colores brillantes?

Desde hoy ya está habilitada la preventa de entradas en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del Arena Maipú. Los precios oscilan entre los $9.000 y $15.000.