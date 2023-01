Las fotos de la hija de Maru Botana que trabaja como empleada doméstica

Hace unos días, Maru Botana sorprendió al contar al aire en Radio Rivadavia que su segunda hija, Lucía, quien actualmente trabaja como empleada doméstica en Hawaii, donde recibe la considerable suma de 40 dólares por hora.

"Soy una mamá muy abierta. Lucía se queda allá por cuatro meses y trabaja de empleada doméstica”, contó la pastelera sobre el presente de la joven de 21 años, quien no es la primera vez que decide viajar al extranjero para combinar trabajo y disfrute.

Lucía es la segunda hija de Botana y Bernardo Solá. Instagram Maru Botana.

“Me nutro de sus experiencias, lo valoro y los aliento”, aseguró Botana al destacar la aventura que emprendió Lucía, que estudia Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires y aprovecha los meses de vacaciones para trabajar en las tareas que más dinero le rindan en el extranjero.

“Ya es la segunda vez que lo hace. Ya habíamos ido a Hawaii en familia, fue un lugar que nos cautivó. El año pasado fue con un par de amigas, eran como siete, ocho, e hicieron eso. A mí me encanta, porque es una manera de independizarse”, indicó Maru, orgullosa de “su nena” a quien define como “una capa”.

Lucía y Sofía, su hermana modelo. Instagram Maru Botana.

La pastelera señaló que su deseo siempre fue el de tener “hijos fuertes, independientes y felices”, y Lucía claramente responde al sueño de su mamá. En octubre, cuando la joven cumplió los 21 años, Botana compartió en un posteo varias puntas de la fuerte personalidad de su hija.

La rubia indicó que su primera hija mujer le marcó “otra historia” y que desde chica se rebeló contra lo que se esperaba de los niños de una personalidad pública. “Nunca te bancaste esto de ´mi mamá famosa´ y portarse bien adelante de la gente”, contó Maru.

Lucía Solá, una chica con personalidad fuerte. Instagram Maru Botana.

“Al día de hoy, creo que decir ´soy la hija de Maru Botana´ para lograr algo es tu última opción”, señaló, sobre uno de los rasgos más destacados de Lucía, quien quiere hacer su propio camino.