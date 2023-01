El sorpresivo anuncio de Flavio Mendoza que dejó a todos estupefactos

Flavio Mendoza volvió a ser noticia. En esta oportunidad la bomba mediática no está relacionada con el plano laboral sino con su vida privada. Según confirmaron este lunes en Intrusos (América TV), el coreógrafo decidió separarse de su novio tras un poco más de un año de relación.

"Hablé con Flavio, me confirmó que se separó de Waldo, pero me dice 'por ahora'", expresó Guido Záffora en el ciclo conducido por Flor de la V.

Aunque, el panelista no descarta una posible reconciliación según las declaraciones de Mendoza. "Le consulté qué significaba ese 'por ahora', si hay chances de una reconciliación, y me dijo: 'no lo sé, pero hay buena relación", agregó.

Cabe señalar que Flavio conoció a Waldo por medio de las redes sociales. “Es la persona más sana y dulce”, había expresado el artista cuando confirmó su romance con el joven de 23 años oriundo de Entre Ríos.

Recordemos que Mendoza protagonizó un fuerte escándalo en diciembre pasado. Con motivo de la muestra anual de sus alumnos, el coreógrafo llevó adelante un espectáculo. La cita fue en el Parque Comercial Avellaneda después del mediodía. Pero, con temperaturas que alcanzaron los 38 grados, muchos se quejaron por la falta de suministro de aire acondicionado.

"Hubo un par de conchud* que se quejaron por el calor… ¿qué mierda querés que hagamos si hace calor…?", expresó indignado mirando al público.

"¿Quién dijo prendé el aire?, hay cuatro aires acondicionados conchud*… No hay ningún circo que tenga aire acondicionado. La próxima sabés qué, te vas de Reina Reech a bailar", expresó sacado.