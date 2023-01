Guillermina Valdés salió a responderle a Marcelo Tinelli

La semana pasada, Marcelo Tinelli volvió a referirse a su vínculo con su expareja Guillermina Valdés. "Tengo la mejor relación con Guille. Tengo muy buena relación, gracias a Dios. La mejor relación que podemos tener es tener un hijo como Lolo. Uno se separa como pareja, pero no se puede separar de ser papá".

Consultado sobre cómo se sentiría si ella encara una nueva relación, el conductor sorprendió con su respuesta: "No quiero ser hipócrita". Recordemos que días atrás, a ella le consultaron por el conductor y explicó que le gustaría que vuelva a formar pareja.

Luego, Tinelli aseguró estar soltero y respaldó las declaraciones de Valdés, pero tomó algo de distancia: "Si ella lo siente así, me parece bárbaro. Yo no tengo novia ni podría estar diciendo eso al revés. Como ‘vamos a comer los cuatro’ o ‘los tres con Lolo’, no podría. Para qué…", esgrimió. "Hipócrita no quiero ser. Y no quiero decir que ella lo sea. Si ella lo siente así, perfecto. Yo no lo siento", completó el empresario.

Ante las repercusiones de sus declaraciones, Valdés salió a responderle en las redes sociales: "Marcelo, acabo de ver esto y quiero decirte que sos ESPECTACULAR", sentenció la modelo.