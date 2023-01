El picante posteo de Wanda Nara: "Con tanto privadito..."

Wanda Nara volvió a sorprender a sus millones de seguidores en las redes sociales con un explosivo y enigmático mensaje. La empresaria ya nos tiene acostumbrados a este tipo de publicaciones, aunque no se supo hasta ahora quién era la destinataria del mensaje.

Durante la tarde del sábado, Wanda compartió más vídeos de su reciente cambio de look junto al fragmento de la nueva canción de Quevedo que tituló su nuevo hit con su nombre. Junto al posteo, agregó picante: "Seguí insistiendo, trancu. Yo ya juego otra liga. Si querés ser su WANDA NARA , llámame que te enseño. Con tanto privadito perdes solo dignidad mami".

Pero, ¿a quién está dedicado el mensaje? Muchos de sus seguidores piensan que es una indirecta a la China Suárez, quien justamente unas horas antes había mostrado su nuevo look. Por su parte, otros especulan con que esta vez el mensaje de Wanda haya sido para otra mujer famosa que le escribe por privado a Mauro Icardi.

Recordemos que hace algunos meses atrás, la actriz confesó lo mal que la pasó cuando se desató todo el escándalo del wandagate. "Uno por momentos se acostumbra, yo ahora estoy más estable porque estoy en un buen momento personal, pero obviamente que no siempre estoy bien. Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho a decir cualquier cosa sobre el otro?", contó.

Y agregó súper sincera sobre el tema: "Por supuesto que me lastima, muchísimo, y es impotencia, mucha gente de mi familia me dice por qué no salgo a aclarar, siempre está esa cosa de la desesperación cuando se dice algo que no es real".