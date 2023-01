Quién es la novia que intentó asesinar a Silvio Soldán

Silvio Soldán es uno de los más reconocidos presentadores de la historia de la televisión argentina. Con un carisma inigualable, se transformó en un personaje multifacético que condujo grandes éxitos de la pantalla chica y dejó una huella que inspiró a generaciones.

Más allá de su rol principal como conductor de TV, Soldán también ha experimentado otros campos e incursionó en la actuación, la locución y hasta como autor de poemas. Sin dudas, un emblema del mundo del espectáculo, que con más de 60 años activo en la industria, es dueño de historias y anécdotas increíbles.

Silvio Soldán, una leyenda de la televisión argentina.

Romántico empedernido, está claro que las dos relaciones más importantes que tuvo Soldán en su vida fueron Silvia Süller y Giselle Rímolo, cada una con sus respectivos escándalos y una serie de polémicas que fueron golpeándolo en diferentes momentos de la vida.

Sin embargo, entre sus tantas aventuras y a pesar de los tensos cruces que protagonizó con ambas famosas mencionadas, ninguna llegó al punto de poner en serio peligro su vida como lo hizo una ex que tuvo hace ya muchas décadas.

Fue para la época de 'Grandes valores del tango', el exitoso ciclo musical que duró veinte años al aire y es una de las joyas de la historia de la TV. En ese momento, una novia con la que convivía intentó matarlo, como parte de una situación tan tensa como sorprendente.

"Vivíamos juntos. Apareció con una pistola (ríe). Un revolver, un 22 corto, no sé cómo se llama. Yo no sé nada de armas. Me quería matar a mí y después se quería matar ella", comenzó explicando Silvio tiempo atrás en una charla con Infobae.

Luego agregó: "Fue un día miércoles. El programa empezaba 20.30. Yo siempre llegaba dos horas antes; ese día llegué sobre la hora. Me cambié, pum, salí al aire. Nadie se dio cuenta absolutamente de nada".

Cuando se le preguntaron los motivos de aquella fuerte reacción de su ex, Soldán atinó a responder: "Porque yo quería que terminara la relación". De todas formas, más allá de ese incidente, tiene un buen recuerdo de ella: "Una chica macanuda, la recuerdo muy bien, al margen de la pistola. Fue un arrebato, qué sé yo".