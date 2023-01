La Joaqui: la dura historia de vida de la cantante del momento

La Joaqui tuvo una historia de vida donde debió atravesar verdaderos infiernos antes de poder convertirse en la persona que es hoy. Artista exitosa y orgullosa madre de 2 hijas, creció lejos de su padre, vivió problemas con las drogas y sufrió violencia de género. “Me levanté más arriba de lo que me caí”, confesó en una oportunidad, orgullosa de cómo se sobrepuso a los duros golpes de la vida.

La Joaqui: su infancia lejos de su padre y su adolescencia marcada por las drogas

La Joaqui se llama Joaquinha Lerena y es una de las artistas del momento. Actriz y cantante, entre otras cosas, nació el 24 de octubre de 1994 y es dueña de una vida que se le presentó sumamente difícil desde el primer momento. “Mis papás fueron papás muy jóvenes. Para mí, mi mamá es más como mi hermana. Nos criamos así”, reconoció hace un tiempo de visita en PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff.

La Joaqui con sus 2 hijas, sus pilares en la vida. Foto: Instagram @lajoaqui

En aquella oportunidad, contó que su madre logró ahorrar un poco de dinero y que así fue como ambas se mudaron a Costa Rica, lo cual le supuso crecer lejos de su padre. “En mi comprensión de chica, no entendía que no veía a mi papá porque ninguno de mis papás estaba en condición de pagar un pasaje de un país a otro”, expresó.

La actriz de El Marginal reveló también que cuando fue adolescente tuvo “un montón de problemas de drogas”. Cuando tenía unos 15 años, su madre volvió a la Argentina, pero ella decidió quedarse en Costa Rica. “No supe manejar tanta libertad”, dijo, agregando que llegó a estar en situaciones muy peligrosas para ella.

Cuando la madre vio en qué estado se encontraba, la trajo de vuelta para la Argentina y así fue como La Joaqui pasó a vivir con su abuela en su Mar del Plata natal. “Buscaba evadir todo contexto que me llevara a hablar de situaciones con las que no podía lidiar. Entonces consumía cualquier cosa que me bloqueara”, expresó. Probó terapias, medicación psiquiátrica y demás, pero, al final, lo que la terminó alejando de la vida de excesos fue la maternidad.

La Joaqui: entre la maternidad y la violencia de género

“Cuando yo quedé embarazada de mi primera nena, yo le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés, que él quería seguir su vida de droga y descontrol. Y yo me fui por un lado, y él por el otro”, contó La Joaqui. Su primera nena la tuvo a los 21 y le cambió la vida y la mente de forma radical. “Básicamente traté de hacer todo lo que me hubiese gustado que hicieran conmigo”, dijo acerca de cómo concibió su maternidad.

La segunda hija llegó de otra relación, y fue entonces cuando la artista que ahora tiene 28 años debió atravesar otro de los momentos más duros de su historia personal. La Joaqui contó que sufrió violencia de género y dijo también que Cazzu la ayudó muchísimo para que pudiera salir de la situación en la que estaba. Todo esto ya quedó atrás y, como la misma cantante expresó, pudo levantarse más arriba de lo que se cayó.