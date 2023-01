La increíble revelación de la profesora de piano de Bizarrap cuando era chico

Bizarrap logró convertirse en uno de los grandes íconos y referentes de la industria musical en estos años. El DJ, compositor y productor saltó a la fama con sus conocidas BZRP Music Sessions, grabando con los mejores artistas latinoamericanos y marcando furor en cada lanzamiento.

Tendencia mundial, y mucho más aún luego de haber lanzado el último tema con Shakira del que habla todo el planeta, la popularidad de Bizarrap creció de manera abrumadora y hoy no existe nadie que no conozca su nombre.

Bizarrap junto a Shakira tras el último BZRP Mussic Session #53.

“Estudié piano con Juli, una profesora increíble que me enseñó lo que era la teoría musical. Yo voy y le dije que no me interesaba tanto tocar, quería quiero aprender a producir, yo tendría 15, 16 años, y quiero saber de teoría musical, quiero saber componer y hacer mi propia música", comenzó explicando tiempo atrás sobre sus inicios.

Cuando el artista hace referencia a 'Juli' se refiere a Juliana Scellato, docente de piano, conductora de radio, productora y mánager. Una joven prodigio que a los 17 ya se había recibido de profesora y luego, a los 19, ya daba clases en la casa de sus padres.

En una reciente entrevista con Teleshow, habló justamente de cómo fue esta experiencia al tener como alumno al hoy reconocido productor musical. “Siempre supo lo que quería. Muy claro en sus ideas y con muchas ganas de aprender cada clase”, explicó Juliana sobre la primera impresión que tuvo de él.

Y agregó: “Buscaba entender cómo eran las estructuras de las canciones que a él le gustaban. Escuchaba y escucha buena música, David Guetta y Radiohead era lo que más analizamos y así como lo escuchás hoy, también tiene influencias de rock”.

Juliana Scellato, la profesora de piano de Bizarrap.

Luego Scellato lo definió con alumno, explicando que le pareció “Un capo”. Y se extendió: “Al principio tímido, pero cuando entró en confianza no le costó mucho. Él cuando empezó tenía entre 13 y 14 años me parece. Siempre fue muy atento a todo lo que le explicaba y muy capaz, motivado y rápido para entender y trasladar al instrumento. Tengo lindos recuerdos. Cuando comenzó a crecer como productor y su carrera ya le llevaba más tiempo dejó de venir con regularidad a las clases, pero nunca perdimos contacto”.

Además confesó: "Siempre lo vi muy entusiasmado y convencido de lo que hacía, pero siempre con esa sed de aprender y entender. Todo lo que él produce sabe exactamente lo que hace. Siempre supe que iba a crecer y a poder vivir de la música cuando él no estaba tan seguro”. Bizarrap, un fenómeno de la música contemporánea.

Y sobre ese contacto que se sostiene con el paso del tiempo agregó: “cada paso que da en su carrera es motivo de festejo a través de WhatsApp; me da felicidad ver todo lo que está logrando”.

En la corriente de la gente que apunta al trabajo de Bizarrap y el debate de si es música o no, con varios artistas alzando su voz al respecto, Juliana no tuvo vueltas y fue contundente: “No opino de los demás. La música se elige. Si te gusta lo escuchás y sino, no. Lo que sí te puedo asegurar es que Biza sabe lo que hace”.