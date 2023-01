Damián Betular reveló por qué Santiago del Moro no quiere saber nada con MasterChef

Una nueva edición MasterChef se avecina y todos los cañones apuntan a que será el nuevo caballito de batalla que tendrá Telefe para seguir imponiéndose en el rating. El canal de las tres pelotas viene siendo el líder indiscutible en cuanto a números, y ahora prepara la próxima entrega de un show que siempre ha rendido para mantenerse bien en la cima.

La expectativa en MasterChef es grande, y por estas semanas se han ido develando más datos que tienen que ver con la continuidad de los tres jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, aunque con sin Santiago del Moro en la conducción, algo que generó un misterio sobre quién será su reemplazo.

Del Moro viene al frente de Gran Hermano y se estima que una vez que termine el reality (aproximadamente en marzo) se tomará un merecido descanso. Varios nombres aparecieron en la danza de posibles conductores, con Paula Chaves, Iván de Pineda y hasta la apuesta por Wanda Nara como potenciales, aunque todavía no hay confirmaciones.

En medio de todo esto, este viernes Betular se prestó a una breve entrevista con LAM para hablar de todas estas novedades que giran alrededor del show de cocina y contar sus sensaciones.

"Va a ser mi primer amateur de MasterChef. No estoy nervioso porque es similar a Bake Off y no tienen el plus de ser con famosos, así que vamos a ver con qué nos encontramos", comenzó explicando el pastelero, haciendo foco en este nuevo formato en el que él debutará.

Luego habló de la salida de Del Moro: "Cuando empezó el run run nos llamó para avisarnos que no iba a estar. Viene cansado con Gran Hermano, que sabemos que todavía le queda un largo camino. Lo vamos a extrañar, pero vamos a ver qué pasa. Todo es nuevo. Creo que cuando vuelva Celebrity volverá él, pero vamos a ver con el amateur qué pasa".

Damián Betular habló de la salida de Santiago del Moro de Masterchef.

Y aclaró: "No es cansado, sino que no puede más. Santiago arranca a las 5 de la mañana, y esto (por GH) es en vivo, no como MasterChef que lo grabábamos y tenía un tiempo para la siesta... acá, es fuerte hacer ese ritmo de televisión".

Sobre el próximo conductor del reality, Damián destacó: "Yo me voy enterando por ustedes quién puede ser. Todos los días a las 8 de la noche pongo LAM para ver quién es y me sorprendo (risas). Un día es Paula, otro día Iván, ahora apareció Wanda... yo creo que, quien sea, será el host de algo lindo y se va a acoplar bien con nosotros tres (por los jurados)". Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los tres jurados de MasterChef.

Sobre los nombres en carpeta, y sabiendo que con Chaves los une una amistad, Betular explicó: "La llamé a Paula y me dice 'yo tampoco sé', así que es genial la incógnita porque está selladísimo". Y sumó: "A Wanda yo la quería en el Celebrity, porque tiene mundo, porque cocinaría cosas extravagantes... vamos a ver".